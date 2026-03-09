聽新聞
政府基金公股行庫進場護盤 台股尾盤收復32000關卡
在政府基金和大型公股行庫資金進場大舉拉抬台股之下，台股今日尾盤跌勢收斂，以下跌1489.12點作收，跌幅收斂至4.43%，大盤指數回到32000點之上，以32110.42點作收，台積電更是在最後一盤拉回15元，收復1800關卡，以1815元作收。
法人分析，包括台積電、台達電、鴻海、聯發科以及日月光五大權值股，尾盤的跌幅明顯收斂，顯見政府資金大力拉抬的力道。
台股今日成交量為8083.31億，再度跌破兆元，第一金投顧董事長黃詣庭分析，台股的成交量從上周就開始逐漸萎縮，上周四7928億、周五6548億，已連續3日破兆，量能的確萎縮，主要在於對於中東的情勢恐慌心裡的擴散，尤其是周末衝突有升溫的跡象，再加上雙方互相攻擊原油設施，另外也傳出中東部分國家開始減產，主要的原因來自於荷莫茲海峽無法運輸使儲油設備已經滿載，石油必須減產，因此造成今天開盤之後油價大漲，也牽動亞股全面走跌。
