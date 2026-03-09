快訊

政府基金公股行庫進場護盤 台股尾盤收復32000關卡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
受中東戰事影響，美股四大指數上周五全面收黑，台股今天開低重挫，早盤指數跌逾2000點，在政府基金公股行庫進場護盤下，台股尾盤收復32000關卡。記者胡經周／攝影
受中東戰事影響，美股四大指數上周五全面收黑，台股今天開低重挫，早盤指數跌逾2000點，在政府基金公股行庫進場護盤下，台股尾盤收復32000關卡。記者胡經周／攝影

在政府基金和大型公股行庫資金進場大舉拉抬台股之下，台股今日尾盤跌勢收斂，以下跌1489.12點作收，跌幅收斂至4.43%，大盤指數回到32000點之上，以32110.42點作收，台積電更是在最後一盤拉回15元，收復1800關卡，以1815元作收。

法人分析，包括台積電、台達電鴻海、聯發科以及日月光五大權值股，尾盤的跌幅明顯收斂，顯見政府資金大力拉抬的力道。

台股今日成交量為8083.31億，再度跌破兆元，第一金投顧董事長黃詣庭分析，台股的成交量從上周就開始逐漸萎縮，上周四7928億、周五6548億，已連續3日破兆，量能的確萎縮，主要在於對於中東的情勢恐慌心裡的擴散，尤其是周末衝突有升溫的跡象，再加上雙方互相攻擊原油設施，另外也傳出中東部分國家開始減產，主要的原因來自於荷莫茲海峽無法運輸使儲油設備已經滿載，石油必須減產，因此造成今天開盤之後油價大漲，也牽動亞股全面走跌。

台達電 鴻海 台股

相關新聞

股市大跌指數投資就該「逢低買進」？竹軒拒給建議原因曝光：維持平常配置

股市重挫引發「逢低買進」熱潮，但竹軒表示不會給予此建議。他提醒投資人應維持原本配置，並警惕近因偏誤，強調錢只是工具，投資應提高生活品質。

台股大盤下殺近2000點…千萬別犯「3大忌」！詹璇依：定期定額別停扣

台股近期大跌近2000點，投資人應冷靜面對市場波動。財經主持人詹璇依提醒勿在恐慌中賣出、停止定期定額投資或追逐短線題材，維持投資策略方能抓住市場回升機會。

沒錢比股災可怕！ 專家點「大跌是體質檢驗」：好公司獲利不變、分批加碼

台股大跌將近2000點，深呼吸，放輕鬆，一起靜下心來。 別忘了我們一直堅持的原則，投資一定要用閒錢，只要緊急預備金都安穩地待在戶頭裡，沒有亂花，現在的生活就絕對不會被影響，股市的這些錢短期內用不到這筆錢，我們就沒有任何需要急著認賠殺出的壓力，日子依然可以過得安穩自在。 觀察這次大跌的原因：主要是受到中東戰火推高油價、美國就業轉弱、市場擔心停滯性通膨…等大環境的影響，但我們挑選的那些好公司，它們的「體質完全沒有改變」，依然在認真營運、持續賺錢，不會因為今天的股災就突然變壞。 最棒的是，因為我有嚴格遵守資金控管，現在手上都還有錢可以分批往下加碼！

台股9日受國際油價期貨價格暴漲導致通膨風險提升，台股今日開盤後一度大跌2千點，盤中買氣弱，終場收盤下跌1,489.12點、跌幅4.43%，終場以32,110.42點作收，跌破月線，成交量億8,083.30元；台積電（2330）收盤價1,810元，下跌80元，跌幅4.23%。

