空頭直摜破月線、台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今終場以32,110.42點作收，跌破月線，成交量8,083.30億元。記者胡經周／攝影
台股今終場以32,110.42點作收，跌破月線，成交量8,083.30億元。記者胡經周／攝影

台股9日受國際油價期貨價格暴漲導致通膨風險提升，台股今日開盤後一度大跌2千點，盤中買氣弱，終場收盤下跌1,489.12點、跌幅4.43%，終場以32,110.42點作收，跌破月線，成交量8,083.30億元；台積電（2330）收盤價1,810元，下跌80元，跌幅4.23%。

今日成交金額大且走高為：陽明（2609）、威剛（3260）、萬海（2615）、期街口布蘭特正2（00715L）、台塑化（6505）、元大台灣50反1（00632R）及期元大S&P石油（00642U）。成交金額大且疲軟者則為：元大台灣50（0050）、群創（3481）、台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、華邦電（2344）、群聯（8299）、奇鋐（3017）、健策（3653）及台塑（3653）。

第一金投顧表示，加權指數受國際政經局勢影響，油價又再度大漲，近期震盪幅度將加劇，不過，成交量能逐漸萎縮，市場維持一定程度警戒，短線由於上方成交量能連續四個交易日超過1兆元，若要化解需要重大利多或更大的動能，在不確定性仍高的狀況相對不易，日KD指標交叉向下後延伸，日MACD指標也轉為黑色柱狀體，觀察3月4日長黑K棒低點能否有守，雖與長期均線距離拉近，但乖離率仍屬偏高；中長期均線仍向上發散，目前仍以長多格局中的回檔視之。

長線回歸產業面及基本面，中長線仍正向看待AI，盤面短線震盪不影響中長線多頭看法，隨著AI應用持續成長，將帶動台股有撐，逢低優先布局績優權值股；長線上，AI仍是2026年成長主旋律，因此，選股仍以有成長動能的產業為主，目前以AI相關展望最明確，成長性也最好，2026年有成長動能的企業將是資金持續關注的對象。

傳產股短線則可留意資金匯聚，例如，油電燃氣、塑膠、造紙等表現強勁族群，中長線仍舊為原物料、車用、綠能重電成長股。選股依舊回歸基本面，有獲利成長的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期 AI權值股，小型股可留意短線資金匯聚、具成長潛力、獲利虧轉盈等轉機股。短線可留意盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類股；長線聚焦持續成長產業趨勢，以及季報年報等基本面選股，有拉回再作長線布局，並嚴控持股水位與風險。

群創 威剛 短線

股市大跌指數投資就該「逢低買進」？竹軒拒給建議原因曝光：維持平常配置

股市重挫引發「逢低買進」熱潮，但竹軒表示不會給予此建議。他提醒投資人應維持原本配置，並警惕近因偏誤，強調錢只是工具，投資應提高生活品質。

台股大盤下殺近2000點…千萬別犯「3大忌」！詹璇依：定期定額別停扣

台股近期大跌近2000點，投資人應冷靜面對市場波動。財經主持人詹璇依提醒勿在恐慌中賣出、停止定期定額投資或追逐短線題材，維持投資策略方能抓住市場回升機會。

沒錢比股災可怕！ 專家點「大跌是體質檢驗」：好公司獲利不變、分批加碼

台股大跌將近2000點，深呼吸，放輕鬆，一起靜下心來。 別忘了我們一直堅持的原則，投資一定要用閒錢，只要緊急預備金都安穩地待在戶頭裡，沒有亂花，現在的生活就絕對不會被影響，股市的這些錢短期內用不到這筆錢，我們就沒有任何需要急著認賠殺出的壓力，日子依然可以過得安穩自在。 觀察這次大跌的原因：主要是受到中東戰火推高油價、美國就業轉弱、市場擔心停滯性通膨…等大環境的影響，但我們挑選的那些好公司，它們的「體質完全沒有改變」，依然在認真營運、持續賺錢，不會因為今天的股災就突然變壞。 最棒的是，因為我有嚴格遵守資金控管，現在手上都還有錢可以分批往下加碼！

台股下挫1489點守住32000點 創史上第4大收盤跌點

美伊戰事推升油價大漲，台股今天早盤暴跌2070點，創史上第2大盤中跌點；隨後跌勢收斂，尾盤台積電獲買盤進場，終場加權指數...

政府基金公股行庫進場護盤 台股尾盤收復32000關卡

在政府基金和大型公股行庫資金進場大舉拉抬台股之下，台股今日尾盤跌勢收斂，以下跌1489.12點作收，跌幅收斂至4.43%，大盤指數回到32000點之上，以32110.42點作收，台積電更是在最後一盤拉回15元，收復1800關卡，以1815元作收。

