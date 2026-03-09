戰火升溫油價飆 台股盤中一度暴跌2,070點摜破月線、台積電一度跌120元

中東戰火未歇，油價飆破110美元，上周五費半指數重挫3.9%，台指期夜盤大跌3%，也讓9日加權指數開低，盤中最低暴跌2,070點至31,529點，摜破月線。台積電（2330）盤中一度大跌120元至1,770元。

台新投顧指出，台股上周表現疲軟，受國際情勢影響，單周跌幅顯著。點數反映了市場強烈的修正壓力。跌勢主因中東戰事時間超乎預期，市場持續觀望美伊戰爭發展，擔憂衝突拉長影響全球金融穩定。此外，AI浪潮漲多調節，台股在先前的AI族群帶動下漲幅已大，市場藉由利空消息進行部位調節。加上避險操作抬頭，由於短線雜訊多，漲多個股面臨修正壓力，資金流向避險資產。

台新投顧表示，雖然消息稱伊朗願有條件談判，但實際攻擊行動並未停止，市場不確定性仍高。焦點族群為航運與傳產，歐洲線貨櫃運價彈升 資金轉向，受美伊衝突影響，船隻被迫繞道增加成本，進而推升運輸價格。在地緣戰爭背景下，資金尋找「低基期」傳產股，具備通膨題材優勢的避風港。塑化族群成為資金避風港，傳產股因低基期優勢，吸引避險資金進駐，尤其是塑化相關族群。