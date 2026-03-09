快訊

戰火升溫油價飆 台股盤中一度暴跌2,070點摜破月線、台積電一度跌120元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

中東戰火未歇，油價飆破110美元，上周五費半指數重挫3.9%，台指期夜盤大跌3%，也讓9日加權指數開低，盤中最低暴跌2,070點至31,529點，摜破月線。台積電（2330）盤中一度大跌120元至1,770元。

台新投顧指出，台股上周表現疲軟，受國際情勢影響，單周跌幅顯著。點數反映了市場強烈的修正壓力。跌勢主因中東戰事時間超乎預期，市場持續觀望美伊戰爭發展，擔憂衝突拉長影響全球金融穩定。此外，AI浪潮漲多調節，台股在先前的AI族群帶動下漲幅已大，市場藉由利空消息進行部位調節。加上避險操作抬頭，由於短線雜訊多，漲多個股面臨修正壓力，資金流向避險資產。

台新投顧表示，雖然消息稱伊朗願有條件談判，但實際攻擊行動並未停止，市場不確定性仍高。焦點族群為航運與傳產，歐洲線貨櫃運價彈升 資金轉向，受美伊衝突影響，船隻被迫繞道增加成本，進而推升運輸價格。在地緣戰爭背景下，資金尋找「低基期」傳產股，具備通膨題材優勢的避風港。塑化族群成為資金避風港，傳產股因低基期優勢，吸引避險資金進駐，尤其是塑化相關族群。

台股大盤下殺近2000點…千萬別犯「3大忌」！詹璇依：定期定額別停扣

台股近期大跌近2000點，投資人應冷靜面對市場波動。財經主持人詹璇依提醒勿在恐慌中賣出、停止定期定額投資或追逐短線題材，維持投資策略方能抓住市場回升機會。

沒錢比股災可怕！ 專家點「大跌是體質檢驗」：好公司獲利不變、分批加碼

台股大跌將近2000點，深呼吸，放輕鬆，一起靜下心來。 別忘了我們一直堅持的原則，投資一定要用閒錢，只要緊急預備金都安穩地待在戶頭裡，沒有亂花，現在的生活就絕對不會被影響，股市的這些錢短期內用不到這筆錢，我們就沒有任何需要急著認賠殺出的壓力，日子依然可以過得安穩自在。 觀察這次大跌的原因：主要是受到中東戰火推高油價、美國就業轉弱、市場擔心停滯性通膨…等大環境的影響，但我們挑選的那些好公司，它們的「體質完全沒有改變」，依然在認真營運、持續賺錢，不會因為今天的股災就突然變壞。 最棒的是，因為我有嚴格遵守資金控管，現在手上都還有錢可以分批往下加碼！

空頭直摜破月線 台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

台股9日受國際油價期貨價格暴漲導致通膨風險提升，台股今日開盤後一度大跌2千點，盤中買氣弱，終場收盤下跌1,489.12點、跌幅4.43%，終場以32,110.42點作收，跌破月線，成交量億8,083.30元；台積電（2330）收盤價1,810元，下跌80元，跌幅4.23%。

台股盤中跌近2000點 權值股重挫、多檔高價股跌停

美伊戰事推升油價大漲，台股今天早盤暴跌2070點，創史上盤中第二大跌點，失守32000點關卡；隨後跌勢收斂，台積電跌約百...

台股早盤重挫逾2000點 國安基金喊話：密切關注中

受到中東局勢與油價上漲影響，亞股9日開盤普遍走弱，台股早盤一度重挫2070.18點，最低來到31529.36點。雖然開盤約20分鐘後跌勢略為收斂，但市場仍有超過1500點跌幅尚未消化。國安基金操盤手、財政部次長阮清華表示，政府持續密切關注市場動態。他指出，本次台股下跌主要受到國際因素影響，包括戰爭局勢與油價走高，並非單一國內因素造成。此外他也強調，與日本與韓國股市相比，台股整體表現仍相對抗跌。阮清華也強調，台灣AI產業仍然強勁，整體基本面依然非常好，希望投資人理性看待市場波動。

台股暴跌 國安基金信心喊話、必要時開會討論是否再度進場

中東戰事升溫與美國勞動市場降溫、油價不斷飆升，使台股今日開盤即重挫逾2千點，國安基金動向引發市場矚目，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華指出，台股的跌幅目前已有所收斂，且不只台股、日韓股市的跌幅比台灣更大。

