台股盤中暴跌逾2千點 國安基金信心喊話、密切關注情勢發展

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

中東局勢持續緊張，油價飆漲，亞股9日全倒，台股盤中一度下跌超過兩千點，創下史上單日跌點第二大紀錄，市場也關注國安基金動向。對此，國安基金幕僚單位指出，並非只有台灣下跌，日本、韓國股市跌幅也比台灣還大，目前還沒有召開臨時委員會會議，將先密切關注一段時間，若市場有失序或是不理性下跌的情況，將不排除召開臨時委員會會議，討論後續因應措施。

相關官員表示，目前還沒有召開臨時委員會會議，先觀察一段時間，畢竟美伊戰火衝擊全球股市，交易日才幾天而已，先觀察相關情勢的發展，包括戰爭情勢演變、油價波動等後續影響層面。

官員也進一步指出，台股重挫主要是受到國際因素的影響，並非只有台灣下跌，日本、韓國股市跌幅也滿大的，必須密切關注整個趨勢的發展，如果市場有失序或是不理性的下跌情況，將不排除召開臨時委員會會議，來討論後續的因應措施。

官員也再度信心喊話，目前台股基金面還是很好，主計總處預估台灣今年經濟成長7.71％，基本面相當不錯；但目前因國際上的短期因素影響，因此還要密切關注後續的發展。

國安基金過去曾九度進場護盤，最近一次是因川普政府公布對等關稅，引發全球股市重挫，國安基金自去年4月9日起啟動第九次護盤，直至今年1月12日決議退場，結束為期279天的護盤任務。

台股大盤下殺近2000點…千萬別犯「3大忌」！詹璇依：定期定額別停扣

台股近期大跌近2000點，投資人應冷靜面對市場波動。財經主持人詹璇依提醒勿在恐慌中賣出、停止定期定額投資或追逐短線題材，維持投資策略方能抓住市場回升機會。

沒錢比股災可怕！ 專家點「大跌是體質檢驗」：好公司獲利不變、分批加碼

台股大跌將近2000點，深呼吸，放輕鬆，一起靜下心來。 別忘了我們一直堅持的原則，投資一定要用閒錢，只要緊急預備金都安穩地待在戶頭裡，沒有亂花，現在的生活就絕對不會被影響，股市的這些錢短期內用不到這筆錢，我們就沒有任何需要急著認賠殺出的壓力，日子依然可以過得安穩自在。 觀察這次大跌的原因：主要是受到中東戰火推高油價、美國就業轉弱、市場擔心停滯性通膨…等大環境的影響，但我們挑選的那些好公司，它們的「體質完全沒有改變」，依然在認真營運、持續賺錢，不會因為今天的股災就突然變壞。 最棒的是，因為我有嚴格遵守資金控管，現在手上都還有錢可以分批往下加碼！

空頭直摜破月線 台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

台股9日受國際油價期貨價格暴漲導致通膨風險提升，台股今日開盤後一度大跌2千點，盤中買氣弱，終場收盤下跌1,489.12點、跌幅4.43%，終場以32,110.42點作收，跌破月線，成交量億8,083.30元；台積電（2330）收盤價1,810元，下跌80元，跌幅4.23%。

台股盤中跌近2000點 權值股重挫、多檔高價股跌停

美伊戰事推升油價大漲，台股今天早盤暴跌2070點，創史上盤中第二大跌點，失守32000點關卡；隨後跌勢收斂，台積電跌約百...

台股早盤重挫逾2000點 國安基金喊話：密切關注中

受到中東局勢與油價上漲影響，亞股9日開盤普遍走弱，台股早盤一度重挫2070.18點，最低來到31529.36點。雖然開盤約20分鐘後跌勢略為收斂，但市場仍有超過1500點跌幅尚未消化。國安基金操盤手、財政部次長阮清華表示，政府持續密切關注市場動態。他指出，本次台股下跌主要受到國際因素影響，包括戰爭局勢與油價走高，並非單一國內因素造成。此外他也強調，與日本與韓國股市相比，台股整體表現仍相對抗跌。阮清華也強調，台灣AI產業仍然強勁，整體基本面依然非常好，希望投資人理性看待市場波動。

台股暴跌 國安基金信心喊話、必要時開會討論是否再度進場

中東戰事升溫與美國勞動市場降溫、油價不斷飆升，使台股今日開盤即重挫逾2千點，國安基金動向引發市場矚目，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華指出，台股的跌幅目前已有所收斂，且不只台股、日韓股市的跌幅比台灣更大。

