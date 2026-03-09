台股盤中暴跌逾2千點 國安基金信心喊話、密切關注情勢發展

中東局勢持續緊張，油價飆漲，亞股9日全倒，台股盤中一度下跌超過兩千點，創下史上單日跌點第二大紀錄，市場也關注國安基金動向。對此，國安基金幕僚單位指出，並非只有台灣下跌，日本、韓國股市跌幅也比台灣還大，目前還沒有召開臨時委員會會議，將先密切關注一段時間，若市場有失序或是不理性下跌的情況，將不排除召開臨時委員會會議，討論後續因應措施。

相關官員表示，目前還沒有召開臨時委員會會議，先觀察一段時間，畢竟美伊戰火衝擊全球股市，交易日才幾天而已，先觀察相關情勢的發展，包括戰爭情勢演變、油價波動等後續影響層面。

官員也進一步指出，台股重挫主要是受到國際因素的影響，並非只有台灣下跌，日本、韓國股市跌幅也滿大的，必須密切關注整個趨勢的發展，如果市場有失序或是不理性的下跌情況，將不排除召開臨時委員會會議，來討論後續的因應措施。

官員也再度信心喊話，目前台股基金面還是很好，主計總處預估台灣今年經濟成長7.71％，基本面相當不錯；但目前因國際上的短期因素影響，因此還要密切關注後續的發展。

國安基金過去曾九度進場護盤，最近一次是因川普政府公布對等關稅，引發全球股市重挫，國安基金自去年4月9日起啟動第九次護盤，直至今年1月12日決議退場，結束為期279天的護盤任務。