美伊戰火未止息 光通訊成砲火重災區

9日傳出，伊朗確定最高領袖人選，為前領袖哈梅內伊之子穆傑塔巴，市場將其視為伊朗將維持強硬態度的訊號，市場恐慌情緒加劇，各國股市紛紛大跌，台股今日一早也重挫2000點，而先前最為火熱的光通訊族群成為砲火重災區，紛紛跌停。

GTC大會即將在下周登場，市場聚焦在輝達即將發布的三款CPO交換機上，再加上輝達日前大手筆投資美國兩大光通訊廠，帶動台股供應鏈前幾周上演瘋狂行情，籌碼相對混亂，因此在戰火遲遲未結束帶來的恐慌情緒下，出現沉重賣壓。

指標廠商華星光（4979）、光聖（6442）、上詮（3363）、波若威（3163）等皆同步跌停，連帶著小廠也難以倖免於難，華星光幾乎回到前一波起漲位置，上詮、波若威、光聖等人也都回吐50%以上的漲幅。不過法人仍看好產業成長趨勢，預期在籌碼回歸穩定後，股價仍能有所表現。