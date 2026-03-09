美伊戰事擴大 台苯、台達化等因這原因股價亮燈漲停

美伊戰事越演越烈，市場擔憂油價急升，將影響經濟表現，重擊全球股市，台股9日盤中也一度跳水超過2,000點。針對油價，法人認為，倘若伊朗持續封鎖荷莫茲海峽超過一個月，油價將上看每桶130美元，包括苯乙烯（SM）等塑化產品報價短線將走強。

法人針對美、以空襲伊朗，對油價、塑化產業的影響進行情境分析。其中，在荷莫茲海峽遭持續封鎖一個月以上的「情境A」中，預期美軍將直接護送油輪，但由於美軍護航能力有限，預估全球每日仍面臨逾1,400萬桶缺口。

由於伊朗行動導致海峽運輸嚴重受阻，若供應中斷持續五周，不論是布蘭特原油，或西德州原油（WTI），法人均預期短期內油價將衝上極端高點，估計將上看每桶130美元之譜。

而中國大陸大型民營煉油廠也因原油船運不順，將停掉部分PX（對二甲苯）裝置，再加上韓國裂解廠同步減產，將使芳烴鏈供給明顯收斂，預期PX、純苯、SM等產品報價短線可望維持偏強格局。

今日台股盤面上，相關台系供應鏈廠商如台苯（1310）及台達化（1309）、中石化（1314 ）等均亮燈強鎖漲停、台聚（1304）、華夏（1305）等則大漲超過半根停板、國喬（1312）、聯成（1313）等逆勢走揚，表現均相當強勢。