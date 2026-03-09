台股大盤下殺近2000點…千萬別犯「3大忌」！詹璇依：定期定額別停扣

近期市場從大漲轉為大跌，波動劇烈，引發不少投資人恐慌。財經主持人詹璇依在影音中表示，面對市場震盪，投資人最重要的是不要被情緒牽著走，否則很容易在恐慌中做出錯誤決策。

第二個需要避免的，是停止原本的定期定額投資計畫。她表示，許多投資人因為看到市場下跌而感到焦慮，進而選擇停扣，但若本身採取長期投資策略，這樣的做法反而可能錯失後續市場回升的機會。

第三個常見錯誤則是看到帳面虧損後急著追逐短線題材。詹璇依說，有些投資人因為虧損而想要「東邊虧損、西邊補」，轉而追逐能源股或軍工股等短線熱門題材，但若不了解相關產業，反而可能偏離原本的投資策略。