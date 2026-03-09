台股大盤下殺近2000點…千萬別犯「3大忌」！詹璇依：定期定額別停扣

快訊

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依提醒投資人面對市場震盪應避免恐慌殺低、停扣定期定額與盲目追逐短線這3大NG行為，冷靜逢回布局才是長線贏家。記者胡經周／攝影
近期市場從大漲轉為大跌，波動劇烈，引發不少投資人恐慌。財經主持人詹璇依在影音中表示，面對市場震盪，投資人最重要的是不要被情緒牽著走，否則很容易在恐慌中做出錯誤決策。

她提醒，當市場大跌時，投資人首先要避免的就是在恐慌情緒下賣在低點。詹璇依指出，如果下跌是因戰爭等非經濟因素造成，企業基本面未必出現改變，若在情緒壓力下急著賣出，往往事後只會後悔。

第二個需要避免的，是停止原本的定期定額投資計畫。她表示，許多投資人因為看到市場下跌而感到焦慮，進而選擇停扣，但若本身採取長期投資策略，這樣的做法反而可能錯失後續市場回升的機會。

第三個常見錯誤則是看到帳面虧損後急著追逐短線題材。詹璇依說，有些投資人因為虧損而想要「東邊虧損、西邊補」，轉而追逐能源股或軍工股等短線熱門題材，但若不了解相關產業，反而可能偏離原本的投資策略。

她最後強調，在市場恐慌時更應該冷靜。如果整體基本面沒有改變，市場回檔反而可能是布局的機會。對於長期投資者而言，應該持續定期定額，甚至在合適時機適度加碼，把握市場波動帶來的機會。

◎感謝 詹璇依 基金小姐姐 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

沒錢比股災可怕！ 專家點「大跌是體質檢驗」：好公司獲利不變、分批加碼

台股大跌將近2000點，深呼吸，放輕鬆，一起靜下心來。 別忘了我們一直堅持的原則，投資一定要用閒錢，只要緊急預備金都安穩地待在戶頭裡，沒有亂花，現在的生活就絕對不會被影響，股市的這些錢短期內用不到這筆錢，我們就沒有任何需要急著認賠殺出的壓力，日子依然可以過得安穩自在。 觀察這次大跌的原因：主要是受到中東戰火推高油價、美國就業轉弱、市場擔心停滯性通膨…等大環境的影響，但我們挑選的那些好公司，它們的「體質完全沒有改變」，依然在認真營運、持續賺錢，不會因為今天的股災就突然變壞。 最棒的是，因為我有嚴格遵守資金控管，現在手上都還有錢可以分批往下加碼！

空頭直摜破月線 台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

台股9日受國際油價期貨價格暴漲導致通膨風險提升，台股今日開盤後一度大跌2千點，盤中買氣弱，終場收盤下跌1,489.12點、跌幅4.43%，終場以32,110.42點作收，跌破月線，成交量億8,083.30元；台積電（2330）收盤價1,810元，下跌80元，跌幅4.23%。

台股盤中跌近2000點 權值股重挫、多檔高價股跌停

美伊戰事推升油價大漲，台股今天早盤暴跌2070點，創史上盤中第二大跌點，失守32000點關卡；隨後跌勢收斂，台積電跌約百...

台股早盤重挫逾2000點 國安基金喊話：密切關注中

受到中東局勢與油價上漲影響，亞股9日開盤普遍走弱，台股早盤一度重挫2070.18點，最低來到31529.36點。雖然開盤約20分鐘後跌勢略為收斂，但市場仍有超過1500點跌幅尚未消化。國安基金操盤手、財政部次長阮清華表示，政府持續密切關注市場動態。他指出，本次台股下跌主要受到國際因素影響，包括戰爭局勢與油價走高，並非單一國內因素造成。此外他也強調，與日本與韓國股市相比，台股整體表現仍相對抗跌。阮清華也強調，台灣AI產業仍然強勁，整體基本面依然非常好，希望投資人理性看待市場波動。

台股暴跌 國安基金信心喊話、必要時開會討論是否再度進場

中東戰事升溫與美國勞動市場降溫、油價不斷飆升，使台股今日開盤即重挫逾2千點，國安基金動向引發市場矚目，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華指出，台股的跌幅目前已有所收斂，且不只台股、日韓股市的跌幅比台灣更大。

