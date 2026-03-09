台股盤中跌近2000點 權值股重挫、多檔高價股跌停
美伊戰事推升油價大漲，台股今天早盤暴跌2070點，創史上盤中第二大跌點，失守32000點關卡；隨後跌勢收斂，台積電跌約百元，鴻海、台達電等權值股、記憶體、AI股重挫，高價股精測、力旺、光聖、奇鋐、富世達等跌停，僅航運、能源族群逆勢上漲。
美國總統川普要求伊朗無條件投降，投資人對中東戰事憂慮加深推升油價大漲，加上美國就業人數意外下降，在利空衝擊下，美股續挫收黑，台指期夜盤、美股期貨也大跌。
國際股市下挫，日、韓股今天盤中暴跌逾7%，台股挫逾5%。台股今天以32354.61點開低，早盤指數大跌2070點，下探至31529點，盤中跌點創史上第二高，僅次於2025年4月7日的2086點。
截至10時50分左右，台股加權指數下跌1822.23點，至31777.31點，跌幅5.42%；電子股跌逾6%，金融股下跌約3%、櫃買指數下跌近7%。盤中跌停家數約66家，下跌家數超過1000家。台股盤中接連失守月線、33000點及32000點關卡。
觀察權值股走勢，台積電早盤跌120元回測至1770元；盤中收斂，下跌約95元，至1795元，跌幅逾5%。鴻海跌逾6%，台達電、國巨跌逾9%，聯發科下跌約8，權值股重挫。
記憶體族群方面，南亞科、旺宏跌停，華邦電挫近8%。觀察AI指標股，緯穎、緯創、廣達等拉回震盪，矽光子CPO（共同封裝光學）族群全面重挫；散熱股奇鋐、雙鴻跌停；PCB族群欣興、華通、定穎跌停，台光電、臻鼎-KY挫逾8%；網通族群啓碁、兆赫、智邦等重挫。
抗跌股以航運、能源族群為主，長榮、陽明、萬海相對強勢，台塑化、大台北、欣天然、新高等石油及天然氣股漲停。
高價股一片綠油油，股王信驊盤中下跌約6%，於9000元大關震盪；精測、力旺、光聖、奇鋐、富世達、貿聯-KY、印能科技、聯亞、昇達科、竑騰等跌停，亞德客-KY、AES-KY、竹陞科技、新應材失守千元關卡，台股退守「32千金股」。
