台股盤中跌近2000點 權值股重挫、多檔高價股跌停

中央社／ 台北9日電
中東情形持續緊張，油價飆漲，台股9日早盤開低重挫逾2000點，台積電早盤跌120元回測1770元，創台積電單日最大跌點紀錄，鴻海、台達電等權值股同步大跌逾7%。中央社 中央通訊社
中東情形持續緊張，油價飆漲，台股9日早盤開低重挫逾2000點，台積電早盤跌120元回測1770元，創台積電單日最大跌點紀錄，鴻海、台達電等權值股同步大跌逾7%。中央社 中央通訊社

美伊戰事推升油價大漲，台股今天早盤暴跌2070點，創史上盤中第二大跌點，失守32000點關卡；隨後跌勢收斂，台積電跌約百元，鴻海、台達電等權值股、記憶體、AI股重挫，高價股精測、力旺、光聖、奇鋐、富世達等跌停，僅航運、能源族群逆勢上漲。

美國總統川普要求伊朗無條件投降，投資人對中東戰事憂慮加深推升油價大漲，加上美國就業人數意外下降，在利空衝擊下，美股續挫收黑，台指期夜盤、美股期貨也大跌。

國際股市下挫，日、韓股今天盤中暴跌逾7%，台股挫逾5%。台股今天以32354.61點開低，早盤指數大跌2070點，下探至31529點，盤中跌點創史上第二高，僅次於2025年4月7日的2086點。

截至10時50分左右，台股加權指數下跌1822.23點，至31777.31點，跌幅5.42%；電子股跌逾6%，金融股下跌約3%、櫃買指數下跌近7%。盤中跌停家數約66家，下跌家數超過1000家。台股盤中接連失守月線、33000點及32000點關卡。

觀察權值股走勢，台積電早盤跌120元回測至1770元；盤中收斂，下跌約95元，至1795元，跌幅逾5%。鴻海跌逾6%，台達電、國巨跌逾9%，聯發科下跌約8，權值股重挫。

記憶體族群方面，南亞科、旺宏跌停，華邦電挫近8%。觀察AI指標股，緯穎、緯創、廣達等拉回震盪，矽光子CPO（共同封裝光學）族群全面重挫；散熱股奇鋐、雙鴻跌停；PCB族群欣興、華通、定穎跌停，台光電、臻鼎-KY挫逾8%；網通族群啓碁、兆赫、智邦等重挫。

抗跌股以航運、能源族群為主，長榮、陽明、萬海相對強勢，台塑化、大台北、欣天然、新高等石油及天然氣股漲停。

高價股一片綠油油，股王信驊盤中下跌約6%，於9000元大關震盪；精測、力旺、光聖、奇鋐、富世達、貿聯-KY、印能科技、聯亞、昇達科、竑騰等跌停，亞德客-KY、AES-KY、竹陞科技、新應材失守千元關卡，台股退守「32千金股」。

台股大盤下殺近2000點…千萬別犯「3大忌」！詹璇依：定期定額別停扣

台股近期大跌近2000點，投資人應冷靜面對市場波動。財經主持人詹璇依提醒勿在恐慌中賣出、停止定期定額投資或追逐短線題材，維持投資策略方能抓住市場回升機會。

沒錢比股災可怕！ 專家點「大跌是體質檢驗」：好公司獲利不變、分批加碼

台股大跌將近2000點，深呼吸，放輕鬆，一起靜下心來。 別忘了我們一直堅持的原則，投資一定要用閒錢，只要緊急預備金都安穩地待在戶頭裡，沒有亂花，現在的生活就絕對不會被影響，股市的這些錢短期內用不到這筆錢，我們就沒有任何需要急著認賠殺出的壓力，日子依然可以過得安穩自在。 觀察這次大跌的原因：主要是受到中東戰火推高油價、美國就業轉弱、市場擔心停滯性通膨…等大環境的影響，但我們挑選的那些好公司，它們的「體質完全沒有改變」，依然在認真營運、持續賺錢，不會因為今天的股災就突然變壞。 最棒的是，因為我有嚴格遵守資金控管，現在手上都還有錢可以分批往下加碼！

空頭直摜破月線 台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

台股9日受國際油價期貨價格暴漲導致通膨風險提升，台股今日開盤後一度大跌2千點，盤中買氣弱，終場收盤下跌1,489.12點、跌幅4.43%，終場以32,110.42點作收，跌破月線，成交量億8,083.30元；台積電（2330）收盤價1,810元，下跌80元，跌幅4.23%。

台股早盤重挫逾2000點 國安基金喊話：密切關注中

受到中東局勢與油價上漲影響，亞股9日開盤普遍走弱，台股早盤一度重挫2070.18點，最低來到31529.36點。雖然開盤約20分鐘後跌勢略為收斂，但市場仍有超過1500點跌幅尚未消化。國安基金操盤手、財政部次長阮清華表示，政府持續密切關注市場動態。他指出，本次台股下跌主要受到國際因素影響，包括戰爭局勢與油價走高，並非單一國內因素造成。此外他也強調，與日本與韓國股市相比，台股整體表現仍相對抗跌。阮清華也強調，台灣AI產業仍然強勁，整體基本面依然非常好，希望投資人理性看待市場波動。

台股暴跌 國安基金信心喊話、必要時開會討論是否再度進場

中東戰事升溫與美國勞動市場降溫、油價不斷飆升，使台股今日開盤即重挫逾2千點，國安基金動向引發市場矚目，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華指出，台股的跌幅目前已有所收斂，且不只台股、日韓股市的跌幅比台灣更大。

