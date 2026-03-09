台股盤中跌近2000點 權值股重挫、多檔高價股跌停

台股大跌將近2000點，深呼吸，放輕鬆，一起靜下心來。 別忘了我們一直堅持的原則，投資一定要用閒錢，只要緊急預備金都安穩地待在戶頭裡，沒有亂花，現在的生活就絕對不會被影響，股市的這些錢短期內用不到這筆錢，我們就沒有任何需要急著認賠殺出的壓力，日子依然可以過得安穩自在。 觀察這次大跌的原因：主要是受到中東戰火推高油價、美國就業轉弱、市場擔心停滯性通膨…等大環境的影響，但我們挑選的那些好公司，它們的「體質完全沒有改變」，依然在認真營運、持續賺錢，不會因為今天的股災就突然變壞。 最棒的是，因為我有嚴格遵守資金控管，現在手上都還有錢可以分批往下加碼！

2026-03-09 11:52