美伊開戰血洗亞股！台股狂崩2070點、後市如何因應？

美伊戰爭影響市場信心及投資氣氛，截至上午11點半，台股9日一度大跌2070點、最低達31,529點。現階受戰爭情勢擴大與油價走勢牽動，油價何時回穩？法人指出，恐慌指數（VIX）為觀察指標，不過台股2026、2027年企業獲利仍將持續呈現成長，並非中長期企業獲利基本面惡化。

美國總統川普上周五表示，除非伊朗無條件投降否則美伊不會達成協議，同時威脅打擊伊朗境內先前未列為目標的地區及人員，伊朗總統誓言絕不投降，中東緊張情勢再度衝擊投資情緒，引發原油飆漲、美股下跌，也影響今9日亞洲股市表現。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，過去一段時間以來台股、亞股漲幅相對強勢，因此近期震盪幅度更為有感，但目前下跌可視為跟隨全球趨勢的延後修正，非基本面崩盤，若觀察恐慌指數（VIX），目前水準也尚低於去年四月的高點，顯示市場並未進入極度恐慌狀態。

面對中東戰事引發震盪，策略上，施政廷建議持續鎖定具備高技術護城河的AI相關供應鏈、半導體先進製程等成長型股，同時納入現金流穩定的生技與金融股等防禦型配置，與科技類股相關性低，在市場震盪時可望形成緩衝。同時，在權重方面，在相同強勢族群中，偏好優先加碼相對價值更具吸引力標的。

施政廷表示，台股整體基本面架構偏多，短線雜音反而提供主動布局機會，持續看好台股企業中長期成長趨勢和行情；儘管短線心理衝擊難免，但非企業獲利基本面惡化，預期2026、2027年企業獲利仍將持續呈現成長，可運用突發事件引發的劇烈波動分批進場，中長期實質獲利成長仍為市場震盪提供支撐。