美伊開戰血洗亞股！台股狂崩2070點、後市如何因應？

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
美伊戰事推升國際油價，國際股市下挫，日、韓股9日盤中暴跌逾7%，台股挫逾5%。台股以32354.61點開低，早盤指數大跌2070點，下探至31529點，盤中跌點創史上第2高，僅次於2025年4月7日的2086點。中央社
美伊戰事推升國際油價，國際股市下挫，日、韓股9日盤中暴跌逾7%，台股挫逾5%。台股以32354.61點開低，早盤指數大跌2070點，下探至31529點，盤中跌點創史上第2高，僅次於2025年4月7日的2086點。中央社

美伊戰爭影響市場信心及投資氣氛，截至上午11點半，台股9日一度大跌2070點、最低達31,529點。現階受戰爭情勢擴大與油價走勢牽動，油價何時回穩？法人指出，恐慌指數（VIX）為觀察指標，不過台股2026、2027年企業獲利仍將持續呈現成長，並非中長期企業獲利基本面惡化。

美國總統川普上周五表示，除非伊朗無條件投降否則美伊不會達成協議，同時威脅打擊伊朗境內先前未列為目標的地區及人員，伊朗總統誓言絕不投降，中東緊張情勢再度衝擊投資情緒，引發原油飆漲、美股下跌，也影響今9日亞洲股市表現。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，過去一段時間以來台股、亞股漲幅相對強勢，因此近期震盪幅度更為有感，但目前下跌可視為跟隨全球趨勢的延後修正，非基本面崩盤，若觀察恐慌指數（VIX），目前水準也尚低於去年四月的高點，顯示市場並未進入極度恐慌狀態。

面對中東戰事引發震盪，策略上，施政廷建議持續鎖定具備高技術護城河的AI相關供應鏈、半導體先進製程等成長型股，同時納入現金流穩定的生技與金融股等防禦型配置，與科技類股相關性低，在市場震盪時可望形成緩衝。同時，在權重方面，在相同強勢族群中，偏好優先加碼相對價值更具吸引力標的。

施政廷表示，台股整體基本面架構偏多，短線雜音反而提供主動布局機會，持續看好台股企業中長期成長趨勢和行情；儘管短線心理衝擊難免，但非企業獲利基本面惡化，預期2026、2027年企業獲利仍將持續呈現成長，可運用突發事件引發的劇烈波動分批進場，中長期實質獲利成長仍為市場震盪提供支撐。

相關新聞

台股大盤下殺近2000點…千萬別犯「3大忌」！詹璇依：定期定額別停扣

台股近期大跌近2000點，投資人應冷靜面對市場波動。財經主持人詹璇依提醒勿在恐慌中賣出、停止定期定額投資或追逐短線題材，維持投資策略方能抓住市場回升機會。

沒錢比股災可怕！ 專家點「大跌是體質檢驗」：好公司獲利不變、分批加碼

台股大跌將近2000點，深呼吸，放輕鬆，一起靜下心來。 別忘了我們一直堅持的原則，投資一定要用閒錢，只要緊急預備金都安穩地待在戶頭裡，沒有亂花，現在的生活就絕對不會被影響，股市的這些錢短期內用不到這筆錢，我們就沒有任何需要急著認賠殺出的壓力，日子依然可以過得安穩自在。 觀察這次大跌的原因：主要是受到中東戰火推高油價、美國就業轉弱、市場擔心停滯性通膨…等大環境的影響，但我們挑選的那些好公司，它們的「體質完全沒有改變」，依然在認真營運、持續賺錢，不會因為今天的股災就突然變壞。 最棒的是，因為我有嚴格遵守資金控管，現在手上都還有錢可以分批往下加碼！

空頭直摜破月線 台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

台股9日受國際油價期貨價格暴漲導致通膨風險提升，台股今日開盤後一度大跌2千點，盤中買氣弱，終場收盤下跌1,489.12點、跌幅4.43%，終場以32,110.42點作收，跌破月線，成交量億8,083.30元；台積電（2330）收盤價1,810元，下跌80元，跌幅4.23%。

台股盤中跌近2000點 權值股重挫、多檔高價股跌停

美伊戰事推升油價大漲，台股今天早盤暴跌2070點，創史上盤中第二大跌點，失守32000點關卡；隨後跌勢收斂，台積電跌約百...

台股早盤重挫逾2000點 國安基金喊話：密切關注中

受到中東局勢與油價上漲影響，亞股9日開盤普遍走弱，台股早盤一度重挫2070.18點，最低來到31529.36點。雖然開盤約20分鐘後跌勢略為收斂，但市場仍有超過1500點跌幅尚未消化。國安基金操盤手、財政部次長阮清華表示，政府持續密切關注市場動態。他指出，本次台股下跌主要受到國際因素影響，包括戰爭局勢與油價走高，並非單一國內因素造成。此外他也強調，與日本與韓國股市相比，台股整體表現仍相對抗跌。阮清華也強調，台灣AI產業仍然強勁，整體基本面依然非常好，希望投資人理性看待市場波動。

台股暴跌 國安基金信心喊話、必要時開會討論是否再度進場

中東戰事升溫與美國勞動市場降溫、油價不斷飆升，使台股今日開盤即重挫逾2千點，國安基金動向引發市場矚目，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華指出，台股的跌幅目前已有所收斂，且不只台股、日韓股市的跌幅比台灣更大。

