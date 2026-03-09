快訊

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊衝突五路徑 群益：亞股慎防 PE 修正、日韓台LNG付出高額代價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美以伊衝突最終可能有五種發展路徑。（資料來源：半島電視台，Bloomberg，群益投顧彙整）
美以伊衝突最終可能有五種發展路徑。（資料來源：半島電視台，Bloomberg，群益投顧彙整）

群益投顧表示，中東衝突的外溢效應與推演為：未來兩周惡化機率增加，亞股慎防PE修正；日韓台液化天然氣（LNG）不至於斷供，但將付出高額代價。

群益投顧指出，中東衝突短期難以快速結束，能源市場將持續承壓，核心判斷如下：

美以伊衝突最終可能出現五種發展路徑，但只有美扶持政權穩固或雙方被迫談判，才可能迅速降低衝突強度並恢復荷莫茲海峽運量；其餘情境多半將延長衝擊時間。

荷莫茲海峽運量已實際下滑90%，LNG、原油與成品油三大能源市場同步受衝擊，隨著海峽「運輸效率下降時間拉長」，全球能源供給將進一步緊張。

LNG方面，卡達與阿聯酋合計影響全球約 20%供給，卡達3月產量將減少約580萬噸，而美國與澳洲LNG廠已接近滿載，短期可調度產量不足200萬噸，難以填補。亞洲LNG需求將啟動再平衡，日韓台具較高支付能力搶購。

原油方面，荷莫茲海峽航運受阻，約800萬桶/日原油出口受影響，伊拉克因儲油空間將耗盡，已被迫減產約150萬桶/日，未來2周恐減產約300萬桶/日。

成品油方面，亞洲煉油體系可能面臨約300萬桶/日產能下降風險，航空燃油價格已大幅上漲，輕油供應趨緊，可能進一步衝擊歐洲夏季汽油供給。

亞洲承受最大能源成本壓力，亞股短中期恐面臨評價修正

亞洲為全球最大能源進口區，日韓台雖具備較高支付能力，但仍須以更高價格確保能源供應。若油氣價格持續上升，企業成本與通膨壓力將同步增加，恐拖累亞股評價修正。

亞洲承受最大能源成本壓力，亞股短中期恐面臨評價修正

亞洲為全球最大能源進口區，日韓台雖具備較高支付能力，但仍須以更高價格確保能源供應。若油氣價格持續上升，企業成本與通膨壓力將同步增加，恐拖累亞股評價修正。

荷莫茲海峽

延伸閱讀

國際油價狂飆！期街口油 ETF 漲幅逾57% 這檔更誇張漲幅486.6%

伊朗危機阻斷荷莫茲海峽油氣運輸 全球能源陷入夢魘情境？

航路受阻 油價本周恐漲破100美元

油價走揚 不利短線盤勢

相關新聞

台股大盤下殺近2000點…千萬別犯「3大忌」！詹璇依：定期定額別停扣

台股近期大跌近2000點，投資人應冷靜面對市場波動。財經主持人詹璇依提醒勿在恐慌中賣出、停止定期定額投資或追逐短線題材，維持投資策略方能抓住市場回升機會。

沒錢比股災可怕！ 專家點「大跌是體質檢驗」：好公司獲利不變、分批加碼

台股大跌將近2000點，深呼吸，放輕鬆，一起靜下心來。 別忘了我們一直堅持的原則，投資一定要用閒錢，只要緊急預備金都安穩地待在戶頭裡，沒有亂花，現在的生活就絕對不會被影響，股市的這些錢短期內用不到這筆錢，我們就沒有任何需要急著認賠殺出的壓力，日子依然可以過得安穩自在。 觀察這次大跌的原因：主要是受到中東戰火推高油價、美國就業轉弱、市場擔心停滯性通膨…等大環境的影響，但我們挑選的那些好公司，它們的「體質完全沒有改變」，依然在認真營運、持續賺錢，不會因為今天的股災就突然變壞。 最棒的是，因為我有嚴格遵守資金控管，現在手上都還有錢可以分批往下加碼！

空頭直摜破月線 台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

台股9日受國際油價期貨價格暴漲導致通膨風險提升，台股今日開盤後一度大跌2千點，盤中買氣弱，終場收盤下跌1,489.12點、跌幅4.43%，終場以32,110.42點作收，跌破月線，成交量億8,083.30元；台積電（2330）收盤價1,810元，下跌80元，跌幅4.23%。

台股盤中跌近2000點 權值股重挫、多檔高價股跌停

美伊戰事推升油價大漲，台股今天早盤暴跌2070點，創史上盤中第二大跌點，失守32000點關卡；隨後跌勢收斂，台積電跌約百...

台股早盤重挫逾2000點 國安基金喊話：密切關注中

受到中東局勢與油價上漲影響，亞股9日開盤普遍走弱，台股早盤一度重挫2070.18點，最低來到31529.36點。雖然開盤約20分鐘後跌勢略為收斂，但市場仍有超過1500點跌幅尚未消化。國安基金操盤手、財政部次長阮清華表示，政府持續密切關注市場動態。他指出，本次台股下跌主要受到國際因素影響，包括戰爭局勢與油價走高，並非單一國內因素造成。此外他也強調，與日本與韓國股市相比，台股整體表現仍相對抗跌。阮清華也強調，台灣AI產業仍然強勁，整體基本面依然非常好，希望投資人理性看待市場波動。

台股暴跌 國安基金信心喊話、必要時開會討論是否再度進場

中東戰事升溫與美國勞動市場降溫、油價不斷飆升，使台股今日開盤即重挫逾2千點，國安基金動向引發市場矚目，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華指出，台股的跌幅目前已有所收斂，且不只台股、日韓股市的跌幅比台灣更大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。