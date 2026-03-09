聽新聞
台積電等兩檔強撐台股 蓄勢領軍反攻
台股9日重挫超過5%，盤中見到買盤持續承接台積電（2330）及元大台灣50ETF（0050），這兩檔今日交易金額位居前兩名，多頭持續投入資金撐住，以免指數再下滑。
台股交易前兩個小時，台積電成交金額近千億元，成交價在1,800元附近盤整，跌幅約5.5%；元大台灣50 ETF，成交金額約250億元，成交價在72.7元，跌幅約5.4%。
法人表示，多頭目前以穩定台股指數為主，避免多頭信心潰散，因此見到買盤強力護住台積電及大盤指數相關ETF，以化解來自外資或投信輸回的賣壓；但因為台積電的營運展望十分亮眼且明確，所以，也不乏逢低承接者；輝達GTC大會將上場，台積電法說會4月也登場，成為台股反攻強彈的時機。
