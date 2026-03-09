快訊

台積電等兩檔強撐台股 蓄勢領軍反攻

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
受中東戰事影響，美股四大指數上周五全面收黑，台股今天開低重挫，早盤指數跌逾2000點，下探31529點，摜破32000點關卡。記者胡經周／攝影 胡經周
受中東戰事影響，美股四大指數上周五全面收黑，台股今天開低重挫，早盤指數跌逾2000點，下探31529點，摜破32000點關卡。記者胡經周／攝影 胡經周

台股9日重挫超過5%，盤中見到買盤持續承接台積電（2330）及元大台灣50ETF（0050），這兩檔今日交易金額位居前兩名，多頭持續投入資金撐住，以免指數再下滑。

台股交易前兩個小時，台積電成交金額近千億元，成交價在1,800元附近盤整，跌幅約5.5%；元大台灣50 ETF，成交金額約250億元，成交價在72.7元，跌幅約5.4%。

法人表示，多頭目前以穩定台股指數為主，避免多頭信心潰散，因此見到買盤強力護住台積電及大盤指數相關ETF，以化解來自外資或投信輸回的賣壓；但因為台積電的營運展望十分亮眼且明確，所以，也不乏逢低承接者；輝達GTC大會將上場，台積電法說會4月也登場，成為台股反攻強彈的時機。

台積電開低115元 台股期現貨一度雙殺逾2,000點、油電燃氣逆勢狂飆

台股氣虛 國家隊大輸血…台積電、聯發科等受青睞

投信悄悄買進股浮上檯面 台積電、藥華藥等聚焦

公股護盤股 下檔有撐

台股大盤下殺近2000點…千萬別犯「3大忌」！詹璇依：定期定額別停扣

台股近期大跌近2000點，投資人應冷靜面對市場波動。財經主持人詹璇依提醒勿在恐慌中賣出、停止定期定額投資或追逐短線題材，維持投資策略方能抓住市場回升機會。

沒錢比股災可怕！ 專家點「大跌是體質檢驗」：好公司獲利不變、分批加碼

台股大跌將近2000點，深呼吸，放輕鬆，一起靜下心來。 別忘了我們一直堅持的原則，投資一定要用閒錢，只要緊急預備金都安穩地待在戶頭裡，沒有亂花，現在的生活就絕對不會被影響，股市的這些錢短期內用不到這筆錢，我們就沒有任何需要急著認賠殺出的壓力，日子依然可以過得安穩自在。 觀察這次大跌的原因：主要是受到中東戰火推高油價、美國就業轉弱、市場擔心停滯性通膨…等大環境的影響，但我們挑選的那些好公司，它們的「體質完全沒有改變」，依然在認真營運、持續賺錢，不會因為今天的股災就突然變壞。 最棒的是，因為我有嚴格遵守資金控管，現在手上都還有錢可以分批往下加碼！

中東開打、台股就下殺？專家點「能源依賴進口成硬傷」：電價壓力再起

很多人看到伊朗、以色列衝突會覺得離台灣很遠，但市場真正緊張的其實不是戰場，而是荷姆茲海峽。這條海峽就像全球能源的瓶頸，大量石油油輪與液化天然氣（LNG）船都必須從這裡通過才能送往亞洲。問題是，只要戰爭升級、軍事衝突增加，航道不一定真的被封鎖，光是保險費上升、航運風險提高，船公司就可能減少航行或改道。能源市場的邏輯很現實，市場不需要真的缺貨，只要「可能會缺」，價格就先漲給你看。所以每次中東局勢緊張，油價與天然氣價格就開始躁動，因為全球電力、工業與運輸成本，其實都建立在這些油輪與天然氣船能不能順利通過海峽。

戰火推升油價！詹璇依揭3大骨牌效應：2026年降息時程恐受牽連

近期油價因戰爭因素上漲，對整體經濟產生連鎖影響。財經主持人詹璇依提醒，油價若突破每桶80美元，可能加劇通膨壓力、壓縮企業獲利，並影響利率政策。

台股重挫近2千點 兩類指數逆勢揚、多檔亮燈漲停

國際油價暴漲，台股下挫近2千點，但油電燃氣類及塑膠類指數逆勢上揚，多檔股票亮燈漲停。

國安基金密切關注台股 不排除召開臨時委員會

中東戰事推升油價大漲，市場憂心戰爭與地緣政治風險持續擴大，台股今天開盤重挫逾2000點。國安基金指出，後續將持續關注，若...

