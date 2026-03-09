快訊

外面排隊加油 裡面排隊買「油 」台塑化再拉一根漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

亞股9日全倒，台股盤中一度下跌超過兩千點，盤中跌幅逾5%，台積電（2330）摜破1,800元整數關卡，科技股幾乎全部下挫，傳產部分以油電燃氣最強，台塑化（6505）、山隆（2616）、欣天然（9918）、新海（9926）、欣高（9931）都攻上漲停板，台塑化拉出第二根漲停至68.2元，成交量逾4.6萬張。

國際油價於上週五晚間漲幅急速擴大，3月6日布蘭特原油期貨大漲10.47%，9日開盤後更繼續飆漲超過25%，一度衝至119.4美元。帶動油價急遽走升的原因，主要是卡達能源部長卡比（Saad al-Kaabi）6日預測，波斯灣區所有能源出口國將在幾周內停產，並將油價推升到每桶150美元，中東可能「削弱全世界經濟」。

同時卡比也告訴金融時報（FT），即使戰爭立刻結束，卡達也要「好幾周到數月」的時間，液化天然氣（LNG）才能恢復到交貨的正常周期。

高盛指出，伊朗封鎖荷莫茲海峽，目前只有約10%的石油貨運仍能通行。這次衝擊規模，是2022年4月俄羅斯產量因入侵烏克蘭而受到打擊時高峰影響的17倍。當時油價曾被推高至每桶110美元。

民眾擔心油價上漲，周末出現排隊加油人潮，好市多加油站湧現大批精打細算的會員車潮，其中台中北屯店這兩日最為明顯，賣場周邊一度因加油需求爆量而湧現壅塞車流。

3月7日中油表示，政府綜合考量國際能源成本上升及減緩油價上漲對民生物價的衝擊，本週國內油價整體調幅約5%。

台灣中油於今日凌晨零時起汽、柴油各調漲1.5元及1.1元，參考零售價格分別為92 無鉛汽油每公升 28.9 元、95無鉛汽油每公升 30.4 元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。

除了台塑化以外，山隆今拉出第六根漲停，欣天然為第四根漲停板，為近日最飆個股。

台塑化 國際油價

