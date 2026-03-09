戰火炸盤記憶體卻有黑馬！廣穎逆勢漲停 黃仁勳一句話揭「缺貨行情」

中東戰火升溫引爆全球金融市場動盪，台股9日盤中一度重挫逾2000點、台積電（2330）一度下挫120元，記憶體族群也哀鴻遍野。然而在一片綠油油的盤勢中，記憶體模組廠廣穎（4973）逆勢飆上漲停，成為資金避風港。

9日記憶體族群續挫，包括旺宏（2337）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）直接跳空跌停鎖死，華邦電（2344）、群聯（8299）、力成（6239）等也同步重挫。不過資金卻轉向模組與利基型產品族群，廣穎頻頻亮燈漲停，鈺創（5351）也逆勢上漲逾4%，威剛（3260）盤中翻紅。

市場關注的另一焦點則來自AI晶片龍頭輝達。執行長黃仁勳近日直言，記憶體供給短缺對公司而言是「極好的消息」，並向供應鏈喊話：「產能擴多少，我們就用多少。」

業界解讀，這番談話顯示AI算力需求仍在快速攀升，即使記憶體價格上漲也不會抑制採購動能，背後正是為下一代AI平台Vera Rubin AI platform提前鋪貨。

儘管全球三大DRAM廠三星電子、SK海力士與美光已陸續擴產，但業界指出，新增產能多集中在 HBM與企業級DRAM領域，消費性DRAM供給短缺短期仍難緩解，且資料中心使用的LPDDR與新世代DDR價格仍有續漲空間。

台灣模組與控制晶片廠也感受到缺貨壓力。威剛董事長陳立白日前直言，今年記憶體市場「從年初漲到年底幾乎已成定局」，甚至出現大型雲端服務商因原廠供貨不足，直接向模組廠簽訂長約採購的情況。

NAND市場同樣供不應求。群聯執行長潘健成透露，原廠3月NAND合約價已上調約五成，企業級SSD需求快速升溫，公司預估首季企業級SSD營收占比將升至三成，明顯高於去年第四季的一成。

在這波產業循環中，廣穎的策略更受到市場關注。公司近年大幅提高工控、電競與數位影音等利基型產品比重，目前已達44.9%，這類產品對價格波動敏感度較低，可有效降低通路庫存風險。

此外，公司也積極切入AI運算、智慧醫療與工業自動化領域，布局M.2 PCIe pSLC等工業級儲存方案。財報顯示，廣穎2025年第三季EPS回升至0.5元，成功終止連續兩季虧損，全年EPS達2.11元，並在去年第三季起提前提高庫存水位，以因應後續補庫存需求。

法人指出，在AI帶動的記憶體結構性需求與供給傾斜效應下，即使市場短線因戰火震盪，具備產品差異化與利基市場布局的模組廠，仍有機會在震盪中脫穎而出。