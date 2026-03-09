國安基金密切關注台股 不排除召開臨時委員會

中東戰事推升油價大漲，市場憂心戰爭與地緣政治風險持續擴大，台股今天開盤重挫逾2000點。國安基金指出，後續將持續關注，若市場出現不理性下跌，不排除召開臨時委員會會議，討論因應措施。

國安基金今天告訴中央社記者，台股走勢主要受國際因素影響，且不是只有台灣，各國股市跌幅也都蠻大的，因此後續仍須密切關注整體趨勢發展；如果有一些失序、不理性下跌的情況，不排除召開國安基金臨時委員會會議，討論後續因應措施。

國安基金說明，目前還沒有規劃召開臨時委員會會議，會再密切關注一段時間；同時也信心喊話表示，台股基本面還是非常好，行政院主計總處預估今年台灣經濟成長率可達7.71%，不過因為短期因素影響，得持續密切關注後續發展。

國安基金上次進場護盤，是在去年4月2日美國川普政府宣布新一輪關稅政策之後，國安基金於4月8日召開委員會議，考量4月7日台股暴跌2065.87點、跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，隔天4月8日又續跌，市場投資信心明顯不足，加上外資前3個月持續大幅賣超，因此決定啟動安定市場任務，直到今年1月12日才停止。