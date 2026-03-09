台股重挫誰最強？航運四雄震盪逆勢揚

台股9日重挫約2千點、跌幅近6%，但長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）及中櫃（2613）等四檔航運股早盤出現震盪後的逆勢走升，成為盤面交易焦點。

群益投顧指出，SCFI指數3月6日為1,489.19點 ，單周上漲11.71%；美東線為2,717美元/FEU，周漲0.97%；美西線為1,940美元/FEU，周漲4.47%；歐洲線運價為1,452美元/TEU，周漲2.25%。SCFI指數大幅上漲主因在於中東戰爭導致波斯灣航線價格大漲逾70%；南美及中南美航線漲幅亦有50%以上所帶動。

群益投顧表示，中東戰事導致船舶無法順利通行荷莫茲海峽，目前主要航商都已停止運輸波斯灣國家的貨物，部分船舶將陸續回到港口進行卸貨等待戰爭局勢發展，若船舶靠岸等待時間拉長，降低港口裝卸效率，將逐漸 對遠洋線船舶周轉率產 生外溢效果 ; 若戰局持續下去，不排除航商將繞道好望角再進去東地中海，從埃及、土耳其這些國家搭配內陸運輸的方式因應。

此外，以色列及伊朗再度發生衝突，胡塞重啟紅海攻擊行動，即便戰爭在短期內停止，但雙方關係仍緊張之下，紅海危機將持續存在，航商復航計畫將因此中斷，預期2026年航商仍將持續繞道好望角航行，相對有利支撐歐洲線運價的旺季走勢。