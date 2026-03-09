台股暴跌貨櫃三雄逆勢撐盤 萬海盤中漲逾半根停板

美伊戰爭不斷擴大，中東衝突為全球供應鏈投下新變數，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)周漲幅11.7%，貨櫃三雄今天股價成為台股崩跌中的逆勢上漲族群，萬海（2615）漲幅達5%，來到84元，陽明（2609）來到63元，漲幅近4%，長榮海運（2603）最高來到215元，漲幅近2%。

市場關心全球物流及運價變化，國內最大的海運物台驊（2636）3月11日舉行法說，法人圈相當重視市場變化法說報名人數爆棚。

法人分析，近期中東地緣政治衝突升溫，使波斯灣及周邊空域與航運通道的安全風險明顯上升，為全球海、空網絡增添新的不確定性，相關衝擊可能不僅限於衝突區域，透過全球運輸網絡已產生各種缺艙、艙櫃及缺船的連鎖效應。

農曆年才剛過貨量其實還不多，受到中東戰爭影響市場供給越來越吃幾緊，上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上漲156.08點至1489.19點，周漲幅11.7%，四大航線都上漲，所以台驊法說會總經理顏益財對於市場展望看法，讓市場相當期待。

荷莫茲海峽為全球能源與貨物流動的重要通道，區域安全情勢若進一步惡化，全球的物流供應鏈受到很大的影響， 美伊衝突擴大，中東盼不到停戰曙光，中東外海的船舶擔心船舶安全，不敢進港口裝卸，時間已經長達一周，如果一直無法進港作業，中東外海等待進港的船舶愈來愈多，船舶供給減少，業界推估海、空運有可能上演2022年大多頭行情。

美伊戰爭再擴大，業界評估兩大因素造成未來運價不斷上揚，已經前往中東的船舶正在外海等著，業界估船舶運能急減10%，隨著農曆年後，亞洲地區出貨量增加，需求推升運價上漲；其次，中東地區大部分民生產品都仰賴進口，停戰後的報復性需求湧現時，勢必成為推升運價再上漲的新動能。