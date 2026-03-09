美伊戰爭延燒 SCFI 大漲逾10%

SCFI指數在中東戰火四射中，截至上周為止，為1,489.19點，較前一周上漲11.7%，其中，美東線周漲0.9%，美西線周漲4.4%，歐洲線運價周漲2.2%。法人機構表示，考量紅海危機再起，降低航商復航意願，相對有利支撐歐洲線運價走勢，看好長榮（2603）及陽明海運（2609）近期營運。

分析師表示，SCFI指數大幅上漲主因在於中東戰爭導致波斯灣航線價格大漲逾70%、另南美及中南美航線漲幅亦有50%以上所帶動。

中東戰事導致船舶無法順利通行荷莫茲海峽，目前主要航商都已停止運輸波斯灣國家的貨物，部分船舶將陸續回到港口進行卸貨等待戰爭局勢發展，若船舶靠岸等待時間拉長，降低港口裝卸效率，將逐漸對遠洋線船舶周轉率產生外溢效果；若戰局持續下去，不排除航商將繞道好望角再進去東地中海，從埃及、土耳其這些國家搭配內陸運輸的方式因應。

此外，以色列及伊朗再度發生衝突，胡塞重啟紅海攻擊行動，即便戰爭在短期內停止、但雙方關係仍緊張之下，紅海危機將持續存在，航商復航計畫將因此中斷，預期2026年航商仍將持續繞道好望角航行，相對有利支撐歐洲線運價的旺季走勢。