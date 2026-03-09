快訊

美伊戰爭延燒 SCFI 大漲逾10%

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
SCFI指數示意圖。長榮海運／提供 黃淑惠
SCFI指數在中東戰火四射中，截至上周為止，為1,489.19點，較前一周上漲11.7%，其中，美東線周漲0.9%，美西線周漲4.4%，歐洲線運價周漲2.2%。法人機構表示，考量紅海危機再起，降低航商復航意願，相對有利支撐歐洲線運價走勢，看好長榮（2603）及陽明海運（2609）近期營運。

分析師表示，SCFI指數大幅上漲主因在於中東戰爭導致波斯灣航線價格大漲逾70%、另南美及中南美航線漲幅亦有50%以上所帶動。

中東戰事導致船舶無法順利通行荷莫茲海峽，目前主要航商都已停止運輸波斯灣國家的貨物，部分船舶將陸續回到港口進行卸貨等待戰爭局勢發展，若船舶靠岸等待時間拉長，降低港口裝卸效率，將逐漸對遠洋線船舶周轉率產生外溢效果；若戰局持續下去，不排除航商將繞道好望角再進去東地中海，從埃及、土耳其這些國家搭配內陸運輸的方式因應。

此外，以色列及伊朗再度發生衝突，胡塞重啟紅海攻擊行動，即便戰爭在短期內停止、但雙方關係仍緊張之下，紅海危機將持續存在，航商復航計畫將因此中斷，預期2026年航商仍將持續繞道好望角航行，相對有利支撐歐洲線運價的旺季走勢。

中東開打、台股就下殺？專家點「能源依賴進口成硬傷」：電價壓力再起

很多人看到伊朗、以色列衝突會覺得離台灣很遠，但市場真正緊張的其實不是戰場，而是荷姆茲海峽。這條海峽就像全球能源的瓶頸，大量石油油輪與液化天然氣（LNG）船都必須從這裡通過才能送往亞洲。問題是，只要戰爭升級、軍事衝突增加，航道不一定真的被封鎖，光是保險費上升、航運風險提高，船公司就可能減少航行或改道。能源市場的邏輯很現實，市場不需要真的缺貨，只要「可能會缺」，價格就先漲給你看。所以每次中東局勢緊張，油價與天然氣價格就開始躁動，因為全球電力、工業與運輸成本，其實都建立在這些油輪與天然氣船能不能順利通過海峽。

戰火推升油價！詹璇依揭3大骨牌效應：2026年降息時程恐受牽連

近期油價因戰爭因素上漲，對整體經濟產生連鎖影響。財經主持人詹璇依提醒，油價若突破每桶80美元，可能加劇通膨壓力、壓縮企業獲利，並影響利率政策。

台股重挫近2千點 兩類指數逆勢揚、多檔亮燈漲停

國際油價暴漲，台股下挫近2千點，但油電燃氣類及塑膠類指數逆勢上揚，多檔股票亮燈漲停。

國安基金密切關注台股 不排除召開臨時委員會

中東戰事推升油價大漲，市場憂心戰爭與地緣政治風險持續擴大，台股今天開盤重挫逾2000點。國安基金指出，後續將持續關注，若...

外面排隊加油 裡面排隊買「油 」台塑化再拉一根漲停

亞股9日全倒，台股盤中一度下跌超過兩千點，盤中跌幅逾5%，台積電（2330）摜破1,800元整數關卡，科技股幾乎全部下挫，傳產部分以油電燃氣最強，台塑化（6505）、山隆（2616）、欣天然（9918）、新海（9926）、欣高（9931）都攻上漲停板，台塑化拉出第二根漲停至68.2元，成交量逾4.6萬張。

戰火炸盤記憶體卻有黑馬！廣穎逆勢漲停 黃仁勳一句話揭「缺貨行情」

中東戰火升溫引爆全球金融市場動盪，台股9日盤中一度重挫逾2000點、台積電（2330）一度下挫120元，記憶體族群也哀鴻遍野。然而在一片綠油油的盤勢中，記憶體模組廠廣穎（4973）逆勢飆上漲停，成為資金避風港。

