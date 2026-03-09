快訊

中東開打、台股就下殺？專家點「能源依賴進口成硬傷」：電價壓力再起

聯合新聞網／ 玩股網
台股今天面臨修正壓力，將觀察是否能守住33000點。中央社 中央通訊社
台股今天面臨修正壓力，將觀察是否能守住33000點。中央社 中央通訊社

很多人看到伊朗、以色列衝突會覺得離台灣很遠，但市場真正緊張的其實不是戰場，而是荷姆茲海峽。

這條海峽就像全球能源的瓶頸，大量石油油輪與液化天然氣（LNG）船都必須從這裡通過才能送往亞洲。

問題是，只要戰爭升級、軍事衝突增加，航道不一定真的被封鎖，光是保險費上升、航運風險提高，船公司就可能減少航行或改道。

能源市場的邏輯很現實，市場不需要真的缺貨，只要「可能會缺」，價格就先漲給你看。所以每次中東局勢緊張，油價與天然氣價格就開始躁動，因為全球電力、工業與運輸成本，其實都建立在這些油輪與天然氣船能不能順利通過海峽。

中東打仗 台灣第一個感受到的是通膨

很多人會說，中東戰爭跟台灣有什麼關係？其實關係非常直接。台灣的能源幾乎全部仰賴進口，只要國際油價或天然氣價格上升，成本就會一層一層傳回來。

油價上漲會推高運輸成本與原物料價格，天然氣價格上漲則會增加發電成本，最後反映在電價與民生物價上。換句話說，戰爭發生在幾千公里外，但電費、交通費與食品價格卻可能悄悄變貴。

很多政策討論喜歡把通膨解釋成短期波動，但如果能源價格長期維持高檔，其實就是整個經濟成本結構在改變，而這往往才是通膨最難解決的來源。

台灣電力其實高度依賴天然氣

再把鏡頭拉回電網結構。很多人談能源轉型時，只看到再生能源的成長，但忽略了一件事：台灣現在最大的發電來源其實是天然氣。

天然氣發電占比已經超過四成，燃煤接近四成，核能只剩下個位數，再生能源雖然在增加，但仍然不是主力。換句話說，台灣的電力系統其實高度依賴進口天然氣。

只要國際天然氣市場出現波動，電力成本就很難不被影響。也因此，每當能源安全與電價壓力同時出現，核能議題就會重新被提出來討論。

因為不管支持或反對核能，大家都不得不面對一個現實：穩定的基載電力仍然很難完全被替代。

能源與通膨準備強勢回歸

把整件事情串起來，其實就會發現一個有點諷刺的結果。過去十幾年很多國家希望減少對化石燃料的依賴，但只要地緣政治衝突升高，油氣價格就會再次主導全球經濟。

能源價格一旦上升，通膨壓力就會回來，而能源安全的焦慮也會跟著出現。於是原本逐漸淡出的核能，又開始被重新討論。

這並不是說核能一定是答案，而是當能源供應變得不穩定時，各國往往會重新評估哪些電力來源最可靠。未來如果中東局勢持續動盪，我們可能同時看到兩件事：通膨重新升溫，以及核能重新回到能源政策的討論中心。

油價、通膨與選舉是一盤更大的棋？

如果把整個局勢放在更大的政治與金融框架裡看，事情可能就沒那麼單純。每一次中東局勢升溫，油價通常會先飆，接著能源成本上升，通膨壓力重新浮現。

當通膨與經濟波動同時出現時，各國央行往往不得不重新啟動寬鬆政策來穩定市場，例如降息或擴大流動性。這也讓一些市場觀察者開始質疑，地緣政治衝突背後是否也有金融與政治的算盤。

例如在美國選舉週期中，市場資金與政策往往會出現新的轉折點。當能源、通膨與政策刺激同時發生，資金行情也可能被重新點燃。

當然，這些都還只是市場的推測，但可以確定的是，一旦油價與通膨再次成為主線，金融市場的資金流動也會跟著改變。問題是，在接下來的選舉與政策周期裡，投資人準備好面對新的行情了嗎？

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：中東開打，為什麼台灣電價會跟著動？

