中東戰事加停滯型通膨疑慮 台股開盤大跌超過兩千點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

中東戰事升溫與美國勞動市場降溫雙重衝擊，引發市場對於停滯性通膨的疑慮，美股上周五全面大跌，台積電 ADR（美國存託憑證） 亦下跌4.23%，台股今日以大跌2070.18點、大盤指數31529.36點開出，一口氣大跌超過兩千點，台積電則跌破1800元，以1775元開出，最低一度跌到1770元。

美股上周五道瓊下跌0.95%、那指下跌1.59%、費半下跌3.93%、台積電ADR下跌4.23%，導致台指期夜盤已先下跌1030點，今日台股反應跟著激烈，直接大跌超過兩千點。

南韓跟日本股市開盤之後也全面暴跌，日經225指數早盤中重挫逾3600點、跌幅逾6%，韓國KOSPI指數跌幅更一度超過7%。

由於對戰爭引發油荒的疑慮，WTI與布蘭特原油期貨雙雙突破每桶110美元，創2022年以來新高，也造成市場的恐慌，使亞洲股市今天全面籠罩在恐慌性的賣壓之下，台股也難以倖免，開盤就重跌超過兩千點，跌幅也超過6%。

從量價結構來看，法人分析依技術線型解讀，台股新春資金行情強力發威，促使大盤在2月26日 創下歷史新高點 35579點，成交值亦同步創下1兆2078億元天量，由於目前指數已經回測月線，因此量價同時到頂疑慮不能排除。所幸整體成交值近兩日快速萎縮，儘管現階段變數仍多，籌碼表現卻比想像中穩定，仍有助日後多頭反攻。

就看盤指標，法人分析，權王2330台積電失守兩千整數關卡，走勢依舊牽一髮而動全身，可參考ADR動向。此外可以追蹤台股二月營收公告與各家法說，穩健操作者可逢低布局高殖利率相關個股。而美國聯準會（Fed） 決策官員對未來利率政策路徑仍存分歧，聯準會預計在本月17到18日召開會議，也會對市場產生影響。

台積電 台股

相關新聞

中東開打、台股就下殺？專家點「能源依賴進口成硬傷」：電價壓力再起

很多人看到伊朗、以色列衝突會覺得離台灣很遠，但市場真正緊張的其實不是戰場，而是荷姆茲海峽。這條海峽就像全球能源的瓶頸，大量石油油輪與液化天然氣（LNG）船都必須從這裡通過才能送往亞洲。問題是，只要戰爭升級、軍事衝突增加，航道不一定真的被封鎖，光是保險費上升、航運風險提高，船公司就可能減少航行或改道。能源市場的邏輯很現實，市場不需要真的缺貨，只要「可能會缺」，價格就先漲給你看。所以每次中東局勢緊張，油價與天然氣價格就開始躁動，因為全球電力、工業與運輸成本，其實都建立在這些油輪與天然氣船能不能順利通過海峽。

戰火推升油價！詹璇依揭3大骨牌效應：2026年降息時程恐受牽連

近期油價因戰爭因素上漲，對整體經濟產生連鎖影響。財經主持人詹璇依提醒，油價若突破每桶80美元，可能加劇通膨壓力、壓縮企業獲利，並影響利率政策。

台股重挫近2千點 兩類指數逆勢揚、多檔亮燈漲停

國際油價暴漲，台股下挫近2千點，但油電燃氣類及塑膠類指數逆勢上揚，多檔股票亮燈漲停。

台積電下挫120元創史上最大跌點 市值降至45.9兆元

晶圓代工廠台積電股價走勢疲弱，早盤滑落至1770元，摜破月線關卡，下挫120元，創下歷史最大跌點，市值降至新台幣45.9...

台積電開低115元 台股期現貨一度雙殺逾2,000點、油電燃氣逆勢狂飆

中東戰火升溫，油價暴漲、亞股血流成河，台股同遭空襲，9日3月台指期9日重挫逾2,000點，台股隨後開低1,244.93點、報32,354.61點，台積電（2330）開低115元、報1,775元，雙雙摜破月線。隨後大盤跌點一度擴大至2,070.18點，觸及31529.36點。盤面僅剩油電燃氣族群逆勢飆升逾9%。

