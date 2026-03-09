中東戰事加停滯型通膨疑慮 台股開盤大跌超過兩千點

中東戰事升溫與美國勞動市場降溫雙重衝擊，引發市場對於停滯性通膨的疑慮，美股上周五全面大跌，台積電 ADR（美國存託憑證） 亦下跌4.23%，台股今日以大跌2070.18點、大盤指數31529.36點開出，一口氣大跌超過兩千點，台積電則跌破1800元，以1775元開出，最低一度跌到1770元。

美股上周五道瓊下跌0.95%、那指下跌1.59%、費半下跌3.93%、台積電ADR下跌4.23%，導致台指期夜盤已先下跌1030點，今日台股反應跟著激烈，直接大跌超過兩千點。

南韓跟日本股市開盤之後也全面暴跌，日經225指數早盤中重挫逾3600點、跌幅逾6%，韓國KOSPI指數跌幅更一度超過7%。

由於對戰爭引發油荒的疑慮，WTI與布蘭特原油期貨雙雙突破每桶110美元，創2022年以來新高，也造成市場的恐慌，使亞洲股市今天全面籠罩在恐慌性的賣壓之下，台股也難以倖免，開盤就重跌超過兩千點，跌幅也超過6%。

從量價結構來看，法人分析依技術線型解讀，台股新春資金行情強力發威，促使大盤在2月26日 創下歷史新高點 35579點，成交值亦同步創下1兆2078億元天量，由於目前指數已經回測月線，因此量價同時到頂疑慮不能排除。所幸整體成交值近兩日快速萎縮，儘管現階段變數仍多，籌碼表現卻比想像中穩定，仍有助日後多頭反攻。

就看盤指標，法人分析，權王2330台積電失守兩千整數關卡，走勢依舊牽一髮而動全身，可參考ADR動向。此外可以追蹤台股二月營收公告與各家法說，穩健操作者可逢低布局高殖利率相關個股。而美國聯準會（Fed） 決策官員對未來利率政策路徑仍存分歧，聯準會預計在本月17到18日召開會議，也會對市場產生影響。