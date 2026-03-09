聽新聞
台積電下挫120元創史上最大跌點 市值降至45.9兆元
晶圓代工廠台積電股價走勢疲弱，早盤滑落至1770元，摜破月線關卡，下挫120元，創下歷史最大跌點，市值降至新台幣45.9兆元。
市場對中東局勢疑慮升高，加上美國就業人數意外下降，美股6日下挫，道瓊工業指數下跌453.19點，那斯達克指數下跌361.31點，費城半導體指數下挫307.023點。
台積電美國存託憑證（ADR）下跌14.97美元，跌幅4.23%，收在338.89美元。台積電今天股價隨著走低，早盤達1770元，失守1867元月線關卡，下跌120元，下跌金額創下歷史新高，市值降至新台幣45.9兆元，影響大盤約963點。
台積電近期自歷史高點2025元急遽回檔255元，市值縮水6.61兆元，影響大盤2047點。
