台股重挫近2千點 兩類指數逆勢揚、多檔亮燈漲停
國際油價暴漲，台股下挫近2千點，但油電燃氣類及塑膠類指數逆勢上揚，多檔股票亮燈漲停。
油電燃氣類指數上漲超過9%，山隆（2616）、台塑化（6505）、欣天然（9918）、新海（9926）及欣高（9931）等股亮燈漲停
塑膠類股指數上漲約0.5%，台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）、台苯（1310）及中石化（1314） 開盤後也衝高亮燈漲停。
