台股重挫近2千點 兩類指數逆勢揚、多檔亮燈漲停

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股下挫近2千點。圖／AI生成 劉孝容
國際油價暴漲，台股下挫近2千點，但油電燃氣類及塑膠類指數逆勢上揚，多檔股票亮燈漲停。

油電燃氣類指數上漲超過9%，山隆（2616）、台塑化（6505）、欣天然（9918）、新海（9926）及欣高（9931）等股亮燈漲停

塑膠類股指數上漲約0.5%，台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）、台苯（1310）及中石化（1314） 開盤後也衝高亮燈漲停。

台積電開低115元 台股期現貨一度雙殺逾2,000點、油電燃氣逆勢狂飆

日韓股暴跌超過6% 日經225開盤狂瀉逾3,600點 韓股觸發暫停交易

台指期夜盤跌千點、美股期貨挫 投顧：台股逢壓

美伊開戰衝擊鈍化 內資將成台股穩盤關鍵

中東開打、台股就下殺？專家點「能源依賴進口成硬傷」：電價壓力再起

很多人看到伊朗、以色列衝突會覺得離台灣很遠，但市場真正緊張的其實不是戰場，而是荷姆茲海峽。這條海峽就像全球能源的瓶頸，大量石油油輪與液化天然氣（LNG）船都必須從這裡通過才能送往亞洲。問題是，只要戰爭升級、軍事衝突增加，航道不一定真的被封鎖，光是保險費上升、航運風險提高，船公司就可能減少航行或改道。能源市場的邏輯很現實，市場不需要真的缺貨，只要「可能會缺」，價格就先漲給你看。所以每次中東局勢緊張，油價與天然氣價格就開始躁動，因為全球電力、工業與運輸成本，其實都建立在這些油輪與天然氣船能不能順利通過海峽。

戰火推升油價！詹璇依揭3大骨牌效應：2026年降息時程恐受牽連

近期油價因戰爭因素上漲，對整體經濟產生連鎖影響。財經主持人詹璇依提醒，油價若突破每桶80美元，可能加劇通膨壓力、壓縮企業獲利，並影響利率政策。

台積電下挫120元創史上最大跌點 市值降至45.9兆元

晶圓代工廠台積電股價走勢疲弱，早盤滑落至1770元，摜破月線關卡，下挫120元，創下歷史最大跌點，市值降至新台幣45.9...

中東戰事加停滯型通膨疑慮 台股開盤大跌超過兩千點

中東戰事升溫與美國勞動市場降溫雙重衝擊，引發市場對於停滯性通膨的疑慮，美股上周五全面大跌，台積電 ADR（美國存託憑證） 亦下跌4.23%，台股今日以大跌2070.18點、大盤指數31529.36點開出，一口氣大跌超過兩千點，台積電則跌破1800元，以1775元開出，最低一度跌到1770元。

台積電開低115元 台股期現貨一度雙殺逾2,000點、油電燃氣逆勢狂飆

中東戰火升溫，油價暴漲、亞股血流成河，台股同遭空襲，9日3月台指期9日重挫逾2,000點，台股隨後開低1,244.93點、報32,354.61點，台積電（2330）開低115元、報1,775元，雙雙摜破月線。隨後大盤跌點一度擴大至2,070.18點，觸及31529.36點。盤面僅剩油電燃氣族群逆勢飆升逾9%。

