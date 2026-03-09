聽新聞
台積電開低115元 台股期現貨一度雙殺逾2,000點、油電燃氣逆勢狂飆
中東戰火升溫，油價暴漲、亞股血流成河，台股同遭空襲，9日3月台指期9日重挫逾2,000點，台股隨後開低1,244.93點、報32,354.61點，台積電（2330）開低115元、報1,775元，雙雙摜破月線。隨後大盤跌點一度擴大至2,070.18點，觸及31529.36點。盤面僅剩油電燃氣族群逆勢飆升逾9%。
中東戰事升溫，美股四大指數上周五全面收黑，其中費半指數下挫跌3.93%最重，台積電ADR跌4.23%。兩大國際原油期貨指標今日一開盤就暴漲20%，日韓股暴跌超過6%，韓股觸發暫停交易。使得台股也一度重挫超過2,000點。
回顧台股6日表現，大盤小跌73.4點、收在33,599.54點，守住月線，三大法人持續賣超288.61億元。累計上周，大盤下挫1,814.95點，跌幅達5.12%，回吐馬年開紅盤以來的全部漲幅，三大法人合計賣超3632.34億元，包括外資賣超3170.43億元、自營商賣超867.89億元，投信則逆勢買超405.98億元。
法人指出，美國2月非農就業人口減少9.2萬人，遠低於經濟學家預期增加5萬人，失業率從4.3%升至4.4%，Fed決策官員對未來利率政策路徑仍存分歧。由於投資風險大幅升溫，投資人可暫時降低持股，並鎖定營運良好之績優股，待股價拉回、築底完成後，再擇機進場布局。
