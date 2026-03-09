聽新聞
0:00 / 0:00
戰火推升油價！詹璇依揭3大骨牌效應：2026年降息時程恐受牽連
財經主持人詹璇依在影音中指出，近期因戰爭因素導致油價上漲，市場需要特別留意油價對整體經濟帶來的連鎖影響。她提醒投資人，一旦油價來到每桶80美元以上，市場通常就會開始出現緊張情緒，背後主要有三個關鍵因素值得關注。
首先是通膨壓力可能再度升溫。詹璇依表示，油價本身就是能源價格的重要定錨，一旦油價上漲，不只能源產業，連帶航空、運輸等產業成本也會提高，進一步影響到各行各業。當企業製造與營運成本增加，最直接的結果就是整體物價可能受到推升。
第二個影響則是企業獲利可能受到壓縮。她說明，當企業成本上升時，能夠留下來的利潤就會減少，因此市場在評估企業價值時，也可能重新調整對未來獲利的預期。若市場認為企業未來EPS可能下降，股市就容易出現波動，整體投資情緒也可能因此轉為保守。
第三點則與利率政策的變化有關。詹璇依指出，市場原本普遍預期2026年可能迎來降息，但如果油價持續上漲、推升通膨預期，各國央行在利率政策上的態度就可能變得更謹慎，甚至延後降息時程，使高利率環境維持更長時間。
她最後強調，油價不只是單純的能源價格，更像是全球經濟的重要溫度計。當油價上升時，投資人除了關注能源市場，也應同時留意通膨、企業獲利與利率政策等三大面向的變化。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。