戰火推升油價！詹璇依揭3大骨牌效應：2026年降息時程恐受牽連

財經主持人詹璇依在影音中指出，近期因戰爭因素導致油價上漲，市場需要特別留意油價對整體經濟帶來的連鎖影響。她提醒投資人，一旦油價來到每桶80美元以上，市場通常就會開始出現緊張情緒，背後主要有三個關鍵因素值得關注。

第二個影響則是企業獲利可能受到壓縮。她說明，當企業成本上升時，能夠留下來的利潤就會減少，因此市場在評估企業價值時，也可能重新調整對未來獲利的預期。若市場認為企業未來EPS可能下降，股市就容易出現波動，整體投資情緒也可能因此轉為保守。

第三點則與利率政策的變化有關。詹璇依指出，市場原本普遍預期2026年可能迎來降息，但如果油價持續上漲、推升通膨預期，各國央行在利率政策上的態度就可能變得更謹慎，甚至延後降息時程，使高利率環境維持更長時間。