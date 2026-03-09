快訊

台指期夜盤跌千點、美股期貨挫 投顧：台股逢壓

中央社／ 台北9日電
台股今天面臨修正壓力，將觀察是否能守住33000點。中央社 中央通訊社

美伊戰事推升國際油價，美股續挫，台積電ADR跌4.23%，台指期夜盤暴跌1030點，收在32673點，美股3大期貨指數亦重挫。投顧分析指出，投資人對中東戰事憂慮加深，市場避險情緒升溫，台股今天面臨修正壓力，將觀察是否能守住33000點。

美國總統川普要求伊朗無條件投降，投資人對中東戰事憂慮加深推升油價大漲，加上美國就業人數意外下降，在利空衝擊下，美股上週五續挫收黑。

台股上週大跌1814.95點或5.12%，6日以33599.54點作收。台指期夜盤出現劇烈波動，終場暴跌1030點，收在32673點。美股3大期貨指數亦重挫，道指期貨、標指期貨、納指期貨均下跌近2%。

伊朗戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價超過3年半以來首次漲破每桶100美元。美聯社報導，國際指標布倫特原油（Brent Crude）在芝加哥商品交易所（Chicago Mercantile Exchange）恢復交易不久後，每桶報價來到101.19美元，較6日收盤價92.69美元上漲9.2%。

投顧指出，市場對美伊戰事憂慮加深，油價大漲，市場聯想到石油危機，尤其包括荷莫茲海峽封鎖，油價、運費、保險、製造業成本轉嫁等，都為通膨強勢回歸帶來助力，市場避險情緒升溫，短線台股整理尚未結束，今天面臨修正壓力，將觀察是否能守住33000點，需防範恐慌性賣壓。

