快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

台股氣虛 國家隊大輸血…台積電、聯發科等受青睞

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

美伊戰爭衝擊全球資本市場，台股上周在外資大賣逾3,000億元、創史上單周最大賣超下，指數重挫1,814點，為史上單周最大跌點，國家隊展開神救援，八大公股行庫全周大買逾700億元，為歷來單周買超最大手筆，後市動向備受矚目。

台新投顧副總黃文清、資深分析師蔡明翰等專家表示，八大公股行庫上周創單周最大買超新紀錄，意味政策仍在積極作多台股，極具宣示意義。

外資因應國際基金贖回等需求，上周每天透過賣台積電（2330）持股提款，單周大舉賣超88,771張、賣超金額達1,708億元，並同步賣超元大台灣50（0050）達410億元、聯發科（2454）179億元，全周賣超3,170億元，寫下史上最大單周賣超紀錄。

多頭承壓之際，國家隊挺身而出，八大公股行庫上周每天買超，特別是在4日、3日行情低檔之際，分別大買265億、256億元，分別創史上第二大、第三大單日買超紀錄，全周買超774億元，為史上單周最大買超手筆。

觀察八大公股行庫上周主要買超個股，買超逾10億元的有十檔，分別是：台積電329億元，聯發科33億元、以及大立光（3008）、鴻海（2317）、台達電（2308）、南亞科（2408）、台光電（2383）、日月光投控（3711）、南亞等，主要集中在AI供應鏈。

國家隊另一重要成員投信，上周也買超405億元，對比外資賣超3,170億元、自營商賣超867億元，投信與八大公股行庫共同肩負起護盤重任，也釋放國家隊全方位護盤的實力與決心。

投信上周買超最多的是台新新光金13.2萬張，買超第二為國泰金（2882）、達1.6萬張，第三的中信金（2891）為1.2萬張，其它買超逾1萬張的標的包括凱基金、聯電（2303）、南亞等。

台達電 聯發科 黃文清

延伸閱讀

15檔雙優勢 內資護駕 文曄、合庫金等 TEAM TAIWAN 聚光

美伊戰爭出現 中華電配息穩健 法人敲進資金最佳避風港

16檔績優生 亂世英雄 躍淘金首選

AI 鏈十雄 外資逆勢買

相關新聞

戰事升溫、油價飆漲…台股抗大震 推演三衝擊

中東戰事持續升溫，激勵國際油價飆漲，衝擊美股與台指期夜盤同步重挫，市場對今（9）日行情看法保守。多家大型法人機構提出三情境分析，其中，若是中東戰事拖延至三個月的最壞情況出現，大盤恐將回測至3萬點。

台股氣虛 國家隊大輸血…台積電、聯發科等受青睞

美伊戰爭衝擊全球資本市場，台股上周在外資大賣逾3,000億元、創史上單周最大賣超下，指數重挫1,814點，為史上單周最大跌點，國家隊展開神救援，八大公股行庫全周大買逾700億元，為歷來單周買超最大手筆，後市動向備受矚目。

一周盤前股市解析／散裝、軍工、能源 可留意

台股上周五（6日）早盤在權王台積電（2330）開低下，指數一度跌約340點，最低來到33,322點附近，但傳產龍頭台塑集團、中鋼等急速拉升，帶動中小型股氛圍熱絡，一度推升指數翻紅上漲逾150點，但終場仍收跌73點，以33,599點作收。

就市論勢／矽光子、PCB族群 可短打

美國總統川普釋出「對伊朗攻擊時間拉長且武力無上限」的訊息，與1月委內瑞拉「斬首行動」不同，引發歐美各國關切與金融市場震盪，荷莫茲海峽為波斯灣唯一出入口，封鎖消息導致油價大漲，但伊朗表示僅針對美、以、歐三國禁止通行，明確表態不妨礙中國、日本與波斯灣國家進出。

戰爭變數大 嚴控持股水位

228連假後的台股表現與農曆年後判若兩人。受中東戰火再起影響，台股指數盤中一度跌破1月高點，多頭格局面臨破壞危機，幸賴台積電相對抗跌，仍守穩在上月高點之上，讓大盤多頭保留一線生機。

費半大跌3.9%、台指期夜盤跌3.0% 中東戰火升溫 周一開盤壓力沉重

美股四大指數全數收黑，其中以費半指數下跌3.9%最重。台指期夜盤大跌1,030點收32,673點，跌幅3.0%，恐對台股周一開盤形成沉重壓力。加權指數上周五下跌73點，收在33,599點，籌碼面部分，三大法人賣超288.6億元，其中外資現貨賣超352.3億元，淨空單減少2,204口至38,930口，投信買超71.2億元，自營商賣超7.4億元。上周台股下跌1,814點，跌幅5.1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。