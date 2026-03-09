台股氣虛 國家隊大輸血…台積電、聯發科等受青睞

美伊戰爭衝擊全球資本市場，台股上周在外資大賣逾3,000億元、創史上單周最大賣超下，指數重挫1,814點，為史上單周最大跌點，國家隊展開神救援，八大公股行庫全周大買逾700億元，為歷來單周買超最大手筆，後市動向備受矚目。

台新投顧副總黃文清、資深分析師蔡明翰等專家表示，八大公股行庫上周創單周最大買超新紀錄，意味政策仍在積極作多台股，極具宣示意義。

外資因應國際基金贖回等需求，上周每天透過賣台積電（2330）持股提款，單周大舉賣超88,771張、賣超金額達1,708億元，並同步賣超元大台灣50（0050）達410億元、聯發科（2454）179億元，全周賣超3,170億元，寫下史上最大單周賣超紀錄。

多頭承壓之際，國家隊挺身而出，八大公股行庫上周每天買超，特別是在4日、3日行情低檔之際，分別大買265億、256億元，分別創史上第二大、第三大單日買超紀錄，全周買超774億元，為史上單周最大買超手筆。

觀察八大公股行庫上周主要買超個股，買超逾10億元的有十檔，分別是：台積電329億元，聯發科33億元、以及大立光（3008）、鴻海（2317）、台達電（2308）、南亞科（2408）、台光電（2383）、日月光投控（3711）、南亞等，主要集中在AI供應鏈。

國家隊另一重要成員投信，上周也買超405億元，對比外資賣超3,170億元、自營商賣超867億元，投信與八大公股行庫共同肩負起護盤重任，也釋放國家隊全方位護盤的實力與決心。

投信上周買超最多的是台新新光金13.2萬張，買超第二為國泰金（2882）、達1.6萬張，第三的中信金（2891）為1.2萬張，其它買超逾1萬張的標的包括凱基金、聯電（2303）、南亞等。