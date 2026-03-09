戰事升溫、油價飆漲…台股抗大震 推演三衝擊

中東戰事持續升溫，激勵國際油價飆漲，衝擊美股與台指期夜盤同步重挫，市場對今（9）日行情看法保守。多家大型法人機構提出三情境分析，其中，若是中東戰事拖延至三個月的最壞情況出現，大盤恐將回測至3萬點。

美伊戰爭愈演愈烈，伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，造成國際油價勁揚狂飆，市場預期將影響全球經濟表現，因此衝擊美股表現弱勢，連動上周五（6日）台指期夜盤重挫逾千點，市場預期今日台股開盤就將摜破月線支撐。

據多家大型法人機構分析，後市油價的走向，可視為台股漲跌的重要觀察指標，因國際油價每上漲10%、可能將影響全球GDP 0.5~0.7個百分點，造成CPI上升約0.64個百分點，連帶影響未來包括美國聯準會在內的利率等政策，進而拖累AI等大型科技股的資金成本。各大法人也訂定三個情境來應對後市變化。

情境一，若戰事拖延一個月：台股不僅跌破月線，同時依黃金切割率0.5、0.618換算，指數甚至可能回檔至32,271~31,491點，此時的操作策略是「買黑、賣紅」、「進出宜短、不宜長」，甚至在盤中低點買進後，若有高點時、就可逐步落袋為安。

情境二，若戰事需拖延至二個月：台股可能將回測季線30,680點，一旦跌破，部分大型機構的中長線買盤將逢低進場，但資金部位可能不太多，一般投資人操作仍宜謹慎。

情境三，若戰事拖延至三個月：台股可能將回測3萬點、甚至今年起漲點28.863點，屆時市場氣氛悲觀，但考量台積電（2330）股價將回到1,600元~1,700元區間，屆時，對台積電等AI大型權值股將是買進、而非賣出的中長線時機。