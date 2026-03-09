快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

戰事升溫、油價飆漲…台股抗大震 推演三衝擊

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
中東戰事持續升溫，激勵國際油價飆漲，衝擊美股與台指期夜盤同步重挫，市場對9日行情看法保守。 聯合報系資料照
中東戰事持續升溫，激勵國際油價飆漲，衝擊美股與台指期夜盤同步重挫，市場對今（9）日行情看法保守。多家大型法人機構提出三情境分析，其中，若是中東戰事拖延至三個月的最壞情況出現，大盤恐將回測至3萬點。

美伊戰爭愈演愈烈，伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，造成國際油價勁揚狂飆，市場預期將影響全球經濟表現，因此衝擊美股表現弱勢，連動上周五（6日）台指期夜盤重挫逾千點，市場預期今日台股開盤就將摜破月線支撐。

據多家大型法人機構分析，後市油價的走向，可視為台股漲跌的重要觀察指標，因國際油價每上漲10%、可能將影響全球GDP 0.5~0.7個百分點，造成CPI上升約0.64個百分點，連帶影響未來包括美國聯準會在內的利率等政策，進而拖累AI等大型科技股的資金成本。各大法人也訂定三個情境來應對後市變化。

情境一，若戰事拖延一個月：台股不僅跌破月線，同時依黃金切割率0.5、0.618換算，指數甚至可能回檔至32,271~31,491點，此時的操作策略是「買黑、賣紅」、「進出宜短、不宜長」，甚至在盤中低點買進後，若有高點時、就可逐步落袋為安。

情境二，若戰事需拖延至二個月：台股可能將回測季線30,680點，一旦跌破，部分大型機構的中長線買盤將逢低進場，但資金部位可能不太多，一般投資人操作仍宜謹慎。

情境三，若戰事拖延至三個月：台股可能將回測3萬點、甚至今年起漲點28.863點，屆時市場氣氛悲觀，但考量台積電（2330）股價將回到1,600元~1,700元區間，屆時，對台積電等AI大型權值股將是買進、而非賣出的中長線時機。

台股氣虛 國家隊大輸血…台積電、聯發科等受青睞

美伊戰爭衝擊全球資本市場，台股上周在外資大賣逾3,000億元、創史上單周最大賣超下，指數重挫1,814點，為史上單周最大跌點，國家隊展開神救援，八大公股行庫全周大買逾700億元，為歷來單周買超最大手筆，後市動向備受矚目。

一周盤前股市解析／散裝、軍工、能源 可留意

台股上周五（6日）早盤在權王台積電（2330）開低下，指數一度跌約340點，最低來到33,322點附近，但傳產龍頭台塑集團、中鋼等急速拉升，帶動中小型股氛圍熱絡，一度推升指數翻紅上漲逾150點，但終場仍收跌73點，以33,599點作收。

就市論勢／矽光子、PCB族群 可短打

美國總統川普釋出「對伊朗攻擊時間拉長且武力無上限」的訊息，與1月委內瑞拉「斬首行動」不同，引發歐美各國關切與金融市場震盪，荷莫茲海峽為波斯灣唯一出入口，封鎖消息導致油價大漲，但伊朗表示僅針對美、以、歐三國禁止通行，明確表態不妨礙中國、日本與波斯灣國家進出。

戰爭變數大 嚴控持股水位

228連假後的台股表現與農曆年後判若兩人。受中東戰火再起影響，台股指數盤中一度跌破1月高點，多頭格局面臨破壞危機，幸賴台積電相對抗跌，仍守穩在上月高點之上，讓大盤多頭保留一線生機。

費半大跌3.9%、台指期夜盤跌3.0% 中東戰火升溫 周一開盤壓力沉重

美股四大指數全數收黑，其中以費半指數下跌3.9%最重。台指期夜盤大跌1,030點收32,673點，跌幅3.0%，恐對台股周一開盤形成沉重壓力。加權指數上周五下跌73點，收在33,599點，籌碼面部分，三大法人賣超288.6億元，其中外資現貨賣超352.3億元，淨空單減少2,204口至38,930口，投信買超71.2億元，自營商賣超7.4億元。上周台股下跌1,814點，跌幅5.1%。

