快訊

日本東北地方外海發生極淺層地震 震源深度僅10公里、規模達6

伊朗最高領袖傳已選出 「專家會議」教士暗示是哈米尼次子穆吉塔巴

共機連續九天幾乎不出海擾台 與美伊戰事有關？意圖難推定

聽新聞
0:00 / 0:00

大戶資金動了！棄存款、轉抱保單了嗎？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

2026年1月國銀高資產客戶財管AUM單月大增1006億元，是財管2.0上路來，第二度出現單月增加逾千億元。隨大戶投入資金規模擴大，資產配置也同步出現調整，保單占比自低點回升，存款比重則明顯滑落。

金管會統計，1月底保單占比升至11.8%，連四個月走揚並寫近兩年新高。銀行圈指出，每年1月向來是保單銷售旺季，業界稱為「開門紅」，帶動年初保單配置升溫，也推升整體占比，2月恐將回落。

相較之下，大戶在基金與債券配置則從高點回落。1月底基金、債券占比各為16.5%、14%，均較上月高峰滑落0.1與0.3個百分點，與保單呈現此消彼長，顯示1月市場行情偏熱，加上2月農曆長假將至，大戶傾向先行獲利了結，降低部分股債部位。

存款占比則降至43.9%的逾三年半低點，單月下滑0.5個百分點。銀行圈指出，隨高資產財管業務競爭升溫，各銀行持續引導客戶由存款轉向投資商品，使配置存款比重逐步下降。

銀行圈觀察，近期國際政經變數增加，資金輪動速度加快，投資焦點也由單一科技股轉向區域與產業分散配置。整體而言，高資產客戶投資策略仍以穩健為主，多元配置資產仍是主流。

金管會 保單 資產配置

延伸閱讀

國銀進攻富豪財管商機 1月底AUM衝2.2兆元

亞股殺聲震天－破除債券拖累報酬迷思時刻來臨 這檔主動債 ETF 守平盤

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

金融業中東曝險2.35兆 高度集中壽險債券資產 金管會緊盯

相關新聞

費半大跌3.9%、台指期夜盤跌3.0% 中東戰火升溫 周一開盤壓力沉重

美股四大指數全數收黑，其中以費半指數下跌3.9%最重。台指期夜盤大跌1,030點收32,673點，跌幅3.0%，恐對台股周一開盤形成沉重壓力。加權指數上周五下跌73點，收在33,599點，籌碼面部分，三大法人賣超288.6億元，其中外資現貨賣超352.3億元，淨空單減少2,204口至38,930口，投信買超71.2億元，自營商賣超7.4億元。上周台股下跌1,814點，跌幅5.1%。

台積電 ADR 暴跌4.2% 台指期夜盤狂跌1,030點 台股打33K保衛戰

美股四大指數上周五（6日）全收黑，台積電ADR更是暴跌4.2%，台指期夜盤狂跌1,030點、跌幅達3%，收32,673點。台股明（9）日開盤承受重大壓力，法人預估，台股開盤恐將失守月線33,250點，將打33,000點整數關卡保衛戰，不排除回測上周低點32,828點，但急跌之後有望醞釀反彈，進度要看中東局勢而定。

年賺一股本企業上看220家寫歷史新高 EPS 王可望由緯穎拔得頭籌

受惠AI供應鏈展望普遍優於預期、漲價缺貨潮，及半導體先進製程積極擴產，法人預估，全年大賺逾一個股本公司有機會上探220家，改寫歷史新高。

四金融業法說 股利聚焦 美伊戰爭衝擊市場也關注

中租-KY將於9日召開法人說明會，釋出2026年未來營運展望，另外，永豐金、中信金及兆豐金等三家金控分別將於10日及12日舉行法說會。外界聚焦股利政策、獲利展望，另外，隨著美伊戰爭衝擊資本市場動盪，市場也關注各家金控如何看待與後續應對。

奇鋐、群創、臻鼎 談前景 法人緊盯人工智慧業務概況

科技廠重量級法說會將在本周陸續登場，包括面板大廠群創、散熱大廠奇鋐、PCB大廠臻鼎-KY都將一一釋出未來營運展望，預料法人將關注各家業者AI相關業務概況。

中東黑天鵝突襲！投資級債周吸72億美元居冠、美債殖利率創4個月低點

關稅議題持續紛擾，債市多數上漲。針對近期市場，安聯投信表示，美國最高法院推翻川普的關稅措施，惟川普誓言對在貿易協議中耍花樣的國家加徵更高關稅，使得美國公債殖利率維持在低檔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。