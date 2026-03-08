大戶資金動了！棄存款、轉抱保單了嗎？

2026年1月國銀高資產客戶財管AUM單月大增1006億元，是財管2.0上路來，第二度出現單月增加逾千億元。隨大戶投入資金規模擴大，資產配置也同步出現調整，保單占比自低點回升，存款比重則明顯滑落。

據金管會統計，1月底保單占比升至11.8%，連四個月走揚並寫近兩年新高。銀行圈指出，每年1月向來是保單銷售旺季，業界稱為「開門紅」，帶動年初保單配置升溫，也推升整體占比，2月恐將回落。

相較之下，大戶在基金與債券配置則從高點回落。1月底基金、債券占比各為16.5%、14%，均較上月高峰滑落0.1與0.3個百分點，與保單呈現此消彼長，顯示1月市場行情偏熱，加上2月農曆長假將至，大戶傾向先行獲利了結，降低部分股債部位。

存款占比則降至43.9%的逾三年半低點，單月下滑0.5個百分點。銀行圈指出，隨高資產財管業務競爭升溫，各銀行持續引導客戶由存款轉向投資商品，使配置存款比重逐步下降。

銀行圈觀察，近期國際政經變數增加，資金輪動速度加快，投資焦點也由單一科技股轉向區域與產業分散配置。整體而言，高資產客戶投資策略仍以穩健為主，多元配置資產仍是主流。