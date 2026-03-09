聽新聞
0:00 / 0:00
就市論勢／矽光子、PCB族群 可短打
盤勢分析
美國總統川普釋出「對伊朗攻擊時間拉長且武力無上限」的訊息，與1月委內瑞拉「斬首行動」不同，引發歐美各國關切與金融市場震盪，荷莫茲海峽為波斯灣唯一出入口，封鎖消息導致油價大漲，但伊朗表示僅針對美、以、歐三國禁止通行，明確表態不妨礙中國、日本與波斯灣國家進出。
韓股上周三（4日）大跌逾12%，創紀錄，並頻繁觸發「熔斷機制」，三大主因包括：一、核心原因中東地緣政治風險：南韓70%原油仰賴中東進口，原油價格暴漲衝擊韓國製造業與出口成本，引發通膨與經濟衰退疑慮；而台灣經濟展望比南韓好。
二、半導體權值股獲利了結：三星電子、SK海力士股價暴漲，投資人獲利了結，呈現多殺多，台股外資賣超但低檔布局意願增加。三、韓元匯率劇貶與外資撤離：韓元跌破1,500元兌1美元，下探17年來新低，引發外資大規模逃離韓股，形成「股匯雙殺」惡性循環，新台幣則相對穩定。
短期韓股表現反映外資賣超是否縮手，以及台股早盤相對氣勢。
投資建議
美伊戰爭觸發高檔獲利賣壓，台股轉為整理輪動格局。現階段市場焦點包括：一、美伊戰事進度，油價上漲，全球能源供應鏈威脅亞洲經濟。二、新舊故事對峙：AI革命高成長vs.能源衝擊通膨再起重創經濟。三、3月16日輝達GTC大會公布新技術，台股是AI科技成長的重要指標。四、華爾街邏輯：油價→美國CPI→聯準會降息環境→科技股估值，看似合理但需時間驗證。
短線操作建議包括矽光子、AI、印刷電路板、高階封測機台與耗材、能源與原物料股。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。