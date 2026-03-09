就市論勢／矽光子、PCB族群 可短打

台股上周五（6日）早盤在權王台積電（2330）開低下，指數一度跌約340點，最低來到33,322點附近，但傳產龍頭台塑集團、中鋼等急速拉升，帶動中小型股氛圍熱絡，一度推升指數翻紅上漲逾150點，但終場仍收跌73點，以33,599點作收。

2026-03-09 00:39