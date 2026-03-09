快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

就市論勢／矽光子、PCB族群 可短打

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

美國總統川普釋出「對伊朗攻擊時間拉長且武力無上限」的訊息，與1月委內瑞拉「斬首行動」不同，引發歐美各國關切與金融市場震盪，荷莫茲海峽為波斯灣唯一出入口，封鎖消息導致油價大漲，但伊朗表示僅針對美、以、歐三國禁止通行，明確表態不妨礙中國、日本與波斯灣國家進出。

韓股上周三（4日）大跌逾12%，創紀錄，並頻繁觸發「熔斷機制」，三大主因包括：一、核心原因中東地緣政治風險：南韓70%原油仰賴中東進口，原油價格暴漲衝擊韓國製造業與出口成本，引發通膨與經濟衰退疑慮；而台灣經濟展望比南韓好。

二、半導體權值股獲利了結：三星電子、SK海力士股價暴漲，投資人獲利了結，呈現多殺多，台股外資賣超但低檔布局意願增加。三、韓元匯率劇貶與外資撤離：韓元跌破1,500元兌1美元，下探17年來新低，引發外資大規模逃離韓股，形成「股匯雙殺」惡性循環，新台幣則相對穩定。

短期韓股表現反映外資賣超是否縮手，以及台股早盤相對氣勢。

投資建議

美伊戰爭觸發高檔獲利賣壓，台股轉為整理輪動格局。現階段市場焦點包括：一、美伊戰事進度，油價上漲，全球能源供應鏈威脅亞洲經濟。二、新舊故事對峙：AI革命高成長vs.能源衝擊通膨再起重創經濟。三、3月16日輝達GTC大會公布新技術，台股是AI科技成長的重要指標。四、華爾街邏輯：油價→美國CPI→聯準會降息環境→科技股估值，看似合理但需時間驗證。

短線操作建議包括矽光子、AI、印刷電路板、高階封測機台與耗材、能源與原物料股。

華爾街 荷莫茲海峽 地緣政治風險

美伊開戰衝擊鈍化 內資將成台股穩盤關鍵

華南呂仁傑 盯中東變局

股海自由行／IC載板、記憶體、CPO 短打強棒

亞股股災 能源憂慮引發賣壓

戰事升溫、油價飆漲…台股抗大震 推演三衝擊

中東戰事持續升溫，激勵國際油價飆漲，衝擊美股與台指期夜盤同步重挫，市場對今（9）日行情看法保守。多家大型法人機構提出三情境分析，其中，若是中東戰事拖延至三個月的最壞情況出現，大盤恐將回測至3萬點。

台股氣虛 國家隊大輸血…台積電、聯發科等受青睞

美伊戰爭衝擊全球資本市場，台股上周在外資大賣逾3,000億元、創史上單周最大賣超下，指數重挫1,814點，為史上單周最大跌點，國家隊展開神救援，八大公股行庫全周大買逾700億元，為歷來單周買超最大手筆，後市動向備受矚目。

一周盤前股市解析／散裝、軍工、能源 可留意

台股上周五（6日）早盤在權王台積電（2330）開低下，指數一度跌約340點，最低來到33,322點附近，但傳產龍頭台塑集團、中鋼等急速拉升，帶動中小型股氛圍熱絡，一度推升指數翻紅上漲逾150點，但終場仍收跌73點，以33,599點作收。

就市論勢／矽光子、PCB族群 可短打

戰爭變數大 嚴控持股水位

228連假後的台股表現與農曆年後判若兩人。受中東戰火再起影響，台股指數盤中一度跌破1月高點，多頭格局面臨破壞危機，幸賴台積電相對抗跌，仍守穩在上月高點之上，讓大盤多頭保留一線生機。

費半大跌3.9%、台指期夜盤跌3.0% 中東戰火升溫 周一開盤壓力沉重

美股四大指數全數收黑，其中以費半指數下跌3.9%最重。台指期夜盤大跌1,030點收32,673點，跌幅3.0%，恐對台股周一開盤形成沉重壓力。加權指數上周五下跌73點，收在33,599點，籌碼面部分，三大法人賣超288.6億元，其中外資現貨賣超352.3億元，淨空單減少2,204口至38,930口，投信買超71.2億元，自營商賣超7.4億元。上周台股下跌1,814點，跌幅5.1%。

