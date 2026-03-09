快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

一周盤前股市解析／散裝、軍工、能源 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（6日）早盤在權王台積電（2330）開低下，指數一度跌約340點，最低來到33,322點附近，但傳產龍頭台塑（1301）集團、中鋼（2002）等急速拉升，帶動中小型股氛圍熱絡，一度推升指數翻紅上漲逾150點，但終場仍收跌73點，以33,599點作收。

統一投顧協理陳晏平表示，中東戰火持續延燒、油價居高不下、美擬推AI晶片「全球許可制」，輝達及AMD出口恐都要華府點頭中，但展望後市，3月中旬有輝達GTC大會、全球最大光通訊展與衛星展等題材支撐，AI中長線趨勢未變，建議分批低階布局聚焦，汰弱留強，看好族群聚焦台積電及先進製程／封裝相關、高速傳輸、載板與PCB、電源管理、散熱、衛星航太軍工、散裝及生技等族群。

台新投顧協理范婉瑜指出，近期電子股震盪，但輝達GTC大會將於3月中旬登場，AI題材與主流地位不變，可持續偏多操作；部分避險資金布局傳產股，主要流入塑膠、化工、重電、綠能、航運等基本面較佳族群，可持續留意。

操作策略上，雖大盤破底壓力暫時化解，然美伊戰爭風險仍在，成交量能明顯下降，顯見追價力道謹慎，操作上仍應嚴控部位，避免過度追高。

第一金投顧協理黃奕銓認為，因地緣政治風險仍具不確定性，須持續留意荷莫茲海峽通行狀況、油價動向及伊朗和談進展，短期台股震盪加劇，需審慎應對。

本周起，進入月營收及財報密集公布期，可擇優聚焦營收、財報表現優於預期的個股，電子股聚焦ASIC、AI伺服器、PCB、CPO、先進製程、低軌衛星、記憶體等產業，傳產關注航運散裝、軍工、能源塑化等產業。

電源管理 輝達 中小型股

延伸閱讀

美伊開戰衝擊鈍化 內資將成台股穩盤關鍵

15檔雙優勢 內資護駕 文曄、合庫金等 TEAM TAIWAN 聚光

台積電 ADR 暴跌4.2% 台指期夜盤狂跌1,030點 台股打33K保衛戰

股海自由行／IC載板、記憶體、CPO 短打強棒

相關新聞

戰事升溫、油價飆漲…台股抗大震 推演三衝擊

中東戰事持續升溫，激勵國際油價飆漲，衝擊美股與台指期夜盤同步重挫，市場對今（9）日行情看法保守。多家大型法人機構提出三情境分析，其中，若是中東戰事拖延至三個月的最壞情況出現，大盤恐將回測至3萬點。

台股氣虛 國家隊大輸血…台積電、聯發科等受青睞

美伊戰爭衝擊全球資本市場，台股上周在外資大賣逾3,000億元、創史上單周最大賣超下，指數重挫1,814點，為史上單周最大跌點，國家隊展開神救援，八大公股行庫全周大買逾700億元，為歷來單周買超最大手筆，後市動向備受矚目。

一周盤前股市解析／散裝、軍工、能源 可留意

台股上周五（6日）早盤在權王台積電（2330）開低下，指數一度跌約340點，最低來到33,322點附近，但傳產龍頭台塑集團、中鋼等急速拉升，帶動中小型股氛圍熱絡，一度推升指數翻紅上漲逾150點，但終場仍收跌73點，以33,599點作收。

就市論勢／矽光子、PCB族群 可短打

美國總統川普釋出「對伊朗攻擊時間拉長且武力無上限」的訊息，與1月委內瑞拉「斬首行動」不同，引發歐美各國關切與金融市場震盪，荷莫茲海峽為波斯灣唯一出入口，封鎖消息導致油價大漲，但伊朗表示僅針對美、以、歐三國禁止通行，明確表態不妨礙中國、日本與波斯灣國家進出。

戰爭變數大 嚴控持股水位

228連假後的台股表現與農曆年後判若兩人。受中東戰火再起影響，台股指數盤中一度跌破1月高點，多頭格局面臨破壞危機，幸賴台積電相對抗跌，仍守穩在上月高點之上，讓大盤多頭保留一線生機。

費半大跌3.9%、台指期夜盤跌3.0% 中東戰火升溫 周一開盤壓力沉重

美股四大指數全數收黑，其中以費半指數下跌3.9%最重。台指期夜盤大跌1,030點收32,673點，跌幅3.0%，恐對台股周一開盤形成沉重壓力。加權指數上周五下跌73點，收在33,599點，籌碼面部分，三大法人賣超288.6億元，其中外資現貨賣超352.3億元，淨空單減少2,204口至38,930口，投信買超71.2億元，自營商賣超7.4億元。上周台股下跌1,814點，跌幅5.1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。