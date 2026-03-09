一周盤前股市解析／散裝、軍工、能源 可留意

台股上周五（6日）早盤在權王台積電（2330）開低下，指數一度跌約340點，最低來到33,322點附近，但傳產龍頭台塑（1301）集團、中鋼（2002）等急速拉升，帶動中小型股氛圍熱絡，一度推升指數翻紅上漲逾150點，但終場仍收跌73點，以33,599點作收。

統一投顧協理陳晏平表示，中東戰火持續延燒、油價居高不下、美擬推AI晶片「全球許可制」，輝達及AMD出口恐都要華府點頭中，但展望後市，3月中旬有輝達GTC大會、全球最大光通訊展與衛星展等題材支撐，AI中長線趨勢未變，建議分批低階布局聚焦，汰弱留強，看好族群聚焦台積電及先進製程／封裝相關、高速傳輸、載板與PCB、電源管理、散熱、衛星航太軍工、散裝及生技等族群。

台新投顧協理范婉瑜指出，近期電子股震盪，但輝達GTC大會將於3月中旬登場，AI題材與主流地位不變，可持續偏多操作；部分避險資金布局傳產股，主要流入塑膠、化工、重電、綠能、航運等基本面較佳族群，可持續留意。

操作策略上，雖大盤破底壓力暫時化解，然美伊戰爭風險仍在，成交量能明顯下降，顯見追價力道謹慎，操作上仍應嚴控部位，避免過度追高。

第一金投顧協理黃奕銓認為，因地緣政治風險仍具不確定性，須持續留意荷莫茲海峽通行狀況、油價動向及伊朗和談進展，短期台股震盪加劇，需審慎應對。

本周起，進入月營收及財報密集公布期，可擇優聚焦營收、財報表現優於預期的個股，電子股聚焦ASIC、AI伺服器、PCB、CPO、先進製程、低軌衛星、記憶體等產業，傳產關注航運散裝、軍工、能源塑化等產業。