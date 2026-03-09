戰爭變數大 嚴控持股水位

228連假後的台股表現與農曆年後判若兩人。受中東戰火再起影響，台股指數盤中一度跌破1月高點，多頭格局面臨破壞危機，幸賴台積電相對抗跌，仍守穩在上月高點之上，讓大盤多頭保留一線生機。

展望後市，中東局勢發展還是關鍵。美軍上周宣稱已取得伊朗境內空優，接下來將加重打擊力道，以便消除伊朗飛彈與無人機的威脅。但伊朗也不是省油的燈，開戰以來，已擊毀美軍在中東至少11座精密雷達設施，包括首日就命中炸毀造價據稱高達11億美元的長程雷達。美軍地面雷達戰損是否會導致後續伊朗攻擊命中率與穿透力之提高？有待觀察。

雖然伊朗宗教領導團隊在開戰首日即被團殲，但伊朗革命衛隊仍頑強抵抗，並宣布全面封鎖荷莫茲海峽。同時卡達占地至少60平方公里的天然氣園區遭伊朗飛彈攻擊而迫關閉，高度仰賴中東石油與天然氣供應的亞洲各國紛紛啟動緊急應變措施。我官方表示3月天然氣進口不受影響，正努力調度4月起的供應；隨夏季逐漸逼近且半導體廠也將陸續投產下半年主力產品，中東戰事發展仍將挑戰台電電力調度以及高耗電產業應變能力。

中國大陸方面，在委瑞內拉及伊朗兩個被西方制裁的廉價原油供應相繼被美國切斷，而已減少採購之俄羅斯折扣原油，也頻頻在公海被西方攔檢扣押。隨中東危機擴大，大陸官方立即宣布暫停燃油與柴油之出口；預期大陸近年陸續完工投產的龐大石化供應鏈也有斷料風險。訊息傳來，近年深受中國大陸過剩產能打壓的台灣塑化業，上周五已有包括台聚、華夏、台達化、台苯、聯成、和桐等多家收盤股價創下近半年新高，是中東戰事未明朗前短線可留意的操作標的。

至於戰事會延燒多久？建議投資人觀察幾點：伊朗飛彈與自殺無人機攻擊次數是否隨以、美聯軍之攻擊逐漸減少？其次，美國是否宣布掌握到或摧毀這次軍事行動主要目標的伊朗濃縮鈾？油輪遠期租金報價是否回跌？或是從船跡追蹤軟體觀察荷莫茲海峽是否恢復通行？

3月16號輝達將召開2026年GTC大會，市場預期可能發表整合Grog算力技術之新產品，台積電領軍的台灣半導體供應鏈仍是主要受益族群，但由於228長假前輝達公司財報以及財測利多已無力推動股價再創新高，今年黃仁勳GTC大會看板名牌能否再掀風潮有待觀察，主因AI代理應用已導致企業裁員速度加快，從而觸動私募基金投資者對商用不動產類商品贖回賣壓，並導致多家業者宣布暫緩投資人贖回之情事，這也是美股今年偏弱的原因之一。高評價股的行情需靠資金堆砌，私募股權基金贖回現象是否釀成風暴？值得持續關注。

短線操作，由於中東戰爭仍有變數，上周大盤雖然守穩月線，但建議投資人控管資金成數來因應。短線強勢族群除了前述股價近半年新高之塑化類股之外，AI相關類股中以散熱類股最抗跌；其次，與半導體資本支出有關的設備股也可留意；另外，長期來看股價基期尚低的矽晶圓與被動元件族群，也是可逢低承接。

