費半大跌3.9%、台指期夜盤跌3.0% 中東戰火升溫 周一開盤壓力沉重
美股四大指數全數收黑，其中以費半指數下跌3.9%最重。台指期夜盤大跌1,030點收32,673點，跌幅3.0%，恐對台股周一開盤形成沉重壓力。加權指數上周五下跌73點，收在33,599點，籌碼面部分，三大法人賣超288.6億元，其中外資現貨賣超352.3億元，淨空單減少2,204口至38,930口，投信買超71.2億元，自營商賣超7.4億元。上周台股下跌1,814點，跌幅5.1%。
永豐期貨指出，上周五市場持續受到戰爭消息影響而出現修正，不過盤面最明顯的變化其實是成交量快速萎縮，顯示資金在不確定性升高的情況下轉為觀望，因此短期行情較大的機率會進入震盪整理。從基本面來看，美國近期公布的經濟數據仍然維持不錯的韌性，對市場形成一定支撐，也讓這波回檔比較像是情緒修正而不是基本面轉弱。不過戰爭帶來的另一個問題是能源與原物料價格可能被推升，一旦衝突持續時間拉長，通膨壓力就有機會重新升溫，市場也會重新評估利率政策的方向，因此目前盤勢的核心變數仍然是地緣政治。如果戰事能在短期內降溫，市場情緒很可能快速修復，但若衝突拖長並推升通膨，那麼接下來金融市場的波動就可能明顯放大。整體來看，在量能收縮且基本面仍有支撐的情況下，短線指數較大的機率會維持區間整理，等待戰局與通膨數據給出更明確的方向。
