費半大跌3.9%、台指期夜盤跌3.0% 中東戰火升溫 周一開盤壓力沉重

美股四大指數上周五（6日）全收黑，台積電ADR更是暴跌4.2%，台指期夜盤狂跌1,030點、跌幅達3%，收32,673點。台股明（9）日開盤承受重大壓力，法人預估，台股開盤恐將失守月線33,250點，將打33,000點整數關卡保衛戰，不排除回測上周低點32,828點，但急跌之後有望醞釀反彈，進度要看中東局勢而定。

2026-03-08 02:46