費半大跌3.9%、台指期夜盤跌3.0% 中東戰火升溫 周一開盤壓力沉重

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
AI需求帶動下，台灣上市櫃營收寫最強11月。台股示意圖。 聯合報系資料照

美股四大指數全數收黑，其中以費半指數下跌3.9%最重。台指期夜盤大跌1,030點收32,673點，跌幅3.0%，恐對台股周一開盤形成沉重壓力。加權指數上周五下跌73點，收在33,599點，籌碼面部分，三大法人賣超288.6億元，其中外資現貨賣超352.3億元，淨空單減少2,204口至38,930口，投信買超71.2億元，自營商賣超7.4億元。上周台股下跌1,814點，跌幅5.1%。

永豐期貨指出，上周五市場持續受到戰爭消息影響而出現修正，不過盤面最明顯的變化其實是成交量快速萎縮，顯示資金在不確定性升高的情況下轉為觀望，因此短期行情較大的機率會進入震盪整理。從基本面來看，美國近期公布的經濟數據仍然維持不錯的韌性，對市場形成一定支撐，也讓這波回檔比較像是情緒修正而不是基本面轉弱。不過戰爭帶來的另一個問題是能源與原物料價格可能被推升，一旦衝突持續時間拉長，通膨壓力就有機會重新升溫，市場也會重新評估利率政策的方向，因此目前盤勢的核心變數仍然是地緣政治。如果戰事能在短期內降溫，市場情緒很可能快速修復，但若衝突拖長並推升通膨，那麼接下來金融市場的波動就可能明顯放大。整體來看，在量能收縮且基本面仍有支撐的情況下，短線指數較大的機率會維持區間整理，等待戰局與通膨數據給出更明確的方向。

台積電 ADR 暴跌4.2% 台指期夜盤狂跌1,030點 台股打33K保衛戰

美股四大指數上周五（6日）全收黑，台積電ADR更是暴跌4.2%，台指期夜盤狂跌1,030點、跌幅達3%，收32,673點。台股明（9）日開盤承受重大壓力，法人預估，台股開盤恐將失守月線33,250點，將打33,000點整數關卡保衛戰，不排除回測上周低點32,828點，但急跌之後有望醞釀反彈，進度要看中東局勢而定。

年賺一股本企業上看220家寫歷史新高 EPS 王可望由緯穎拔得頭籌

受惠AI供應鏈展望普遍優於預期、漲價缺貨潮，及半導體先進製程積極擴產，法人預估，全年大賺逾一個股本公司有機會上探220家，改寫歷史新高。

四金融業法說 股利聚焦 美伊戰爭衝擊市場也關注

中租-KY將於9日召開法人說明會，釋出2026年未來營運展望，另外，永豐金、中信金及兆豐金等三家金控分別將於10日及12日舉行法說會。外界聚焦股利政策、獲利展望，另外，隨著美伊戰爭衝擊資本市場動盪，市場也關注各家金控如何看待與後續應對。

奇鋐、群創、臻鼎 談前景 法人緊盯人工智慧業務概況

科技廠重量級法說會將在本周陸續登場，包括面板大廠群創、散熱大廠奇鋐、PCB大廠臻鼎-KY都將一一釋出未來營運展望，預料法人將關注各家業者AI相關業務概況。

中東黑天鵝突襲！投資級債周吸72億美元居冠、美債殖利率創4個月低點

關稅議題持續紛擾，債市多數上漲。針對近期市場，安聯投信表示，美國最高法院推翻川普的關稅措施，惟川普誓言對在貿易協議中耍花樣的國家加徵更高關稅，使得美國公債殖利率維持在低檔。

