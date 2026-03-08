快訊

美伊開戰衝擊鈍化 內資將成台股穩盤關鍵

中央社／ 台北8日電

台股上週回檔修正1814點，市場憂心戰爭與地緣政治風險持續擴大。投顧法人分析，戰爭對金融市場的衝擊通常短暫且快速，目前影響已進入鈍化階段，內資抬頭成為穩盤關鍵，台股在33000點與月線約33250點附近具支撐力道。

中東戰事推升油價大漲，加上美國就業人數意外下降，美股6日續挫收黑，道瓊工業指數終場下跌453.19點，或0.94%，收在47501.55點；標準普爾500指數下跌90.69點，或1.33%，收在6740.02點；以科技股為主的那斯達克指數下跌361.31點，或1.59%，收在22387.68點；費城半導體指數下跌307.023點，或3.93%，收在7514.738點。

台股6日由傳統產業股走強支撐，指數開低後震盪走高，高低落差逾500點，終場下跌73.4點，收在33599.54點，成交值新台幣6311.07億元。三大法人合計賣超292.63億元，其中自營商賣超7.48億元，投信買超67.21億元，外資及陸資賣超352.36億元。

統一投顧董事長黎方國對中央社記者表示，雖然中東地緣政治緊張局勢持續，但根據歷史經驗，股市對戰爭的反應通常分為「極度恐慌、擔心、習慣、麻痺」4個階段。

黎方國觀察，目前市場已逐漸消化油價上漲等利空消息，且美股先前重挫時，台股表現相對抗跌，顯示市場恐慌感已在遞減。他預期台股盤勢將在33000點至月線33250點區間震盪整理，雖然短線籌碼面較亂，但長線趨勢依然看好。

針對外資近期連續6個交易日賣超台股，黎方國直言，投資人無須過度操心，外資操作與台股走勢已出現明顯的「脫鉤」跡象。2025年外資賣超台股約7000億元，但台股全年仍大漲5900點；2024年外資賣超4000多億元，台股卻上漲3900點。

黎方國指出，目前支撐台股最重要的力量並非外資，而是ETF（指數股票型基金）持續吸納大眾資金，成為穩盤關鍵；加上壽險及海外回流資金規模可觀，其影響力甚至比ETF更大。

道瓊工業指數 地緣政治 三大法人

外資本周大逃殺！台積電遭大賣8.8萬張、周跌105元 失1900元關卡

台股大怒神！狂彈千點仍暫回不上5日線 專家這樣看後市

亞股股災 能源憂慮引發賣壓

外資出逃！股匯雙殺 台積電淪提款機

台積電 ADR 暴跌4.2% 台指期夜盤狂跌1,030點 台股打33K保衛戰

美股四大指數上周五（6日）全收黑，台積電ADR更是暴跌4.2%，台指期夜盤狂跌1,030點、跌幅達3%，收32,673點。台股明（9）日開盤承受重大壓力，法人預估，台股開盤恐將失守月線33,250點，將打33,000點整數關卡保衛戰，不排除回測上周低點32,828點，但急跌之後有望醞釀反彈，進度要看中東局勢而定。

年賺一股本企業上看220家寫歷史新高 EPS 王可望由緯穎拔得頭籌

受惠AI供應鏈展望普遍優於預期、漲價缺貨潮，及半導體先進製程積極擴產，法人預估，全年大賺逾一個股本公司有機會上探220家，改寫歷史新高。

四金融業法說 股利聚焦 美伊戰爭衝擊市場也關注

中租-KY將於9日召開法人說明會，釋出2026年未來營運展望，另外，永豐金、中信金及兆豐金等三家金控分別將於10日及12日舉行法說會。外界聚焦股利政策、獲利展望，另外，隨著美伊戰爭衝擊資本市場動盪，市場也關注各家金控如何看待與後續應對。

奇鋐、群創、臻鼎 談前景 法人緊盯人工智慧業務概況

科技廠重量級法說會將在本周陸續登場，包括面板大廠群創、散熱大廠奇鋐、PCB大廠臻鼎-KY都將一一釋出未來營運展望，預料法人將關注各家業者AI相關業務概況。

中東黑天鵝突襲！投資級債周吸72億美元居冠、美債殖利率創4個月低點

關稅議題持續紛擾，債市多數上漲。針對近期市場，安聯投信表示，美國最高法院推翻川普的關稅措施，惟川普誓言對在貿易協議中耍花樣的國家加徵更高關稅，使得美國公債殖利率維持在低檔。

玉山投信首檔ETF『00988B 玉山嚴選非投債ETF』3/2正式募集

看好ETF市場蓬勃發展，預備強勢衝刺ETF市場，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)(簡稱：玉山嚴選非投債ETF(本基金之配息來源可能為收

