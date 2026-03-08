美伊開戰衝擊鈍化 內資將成台股穩盤關鍵

台股上週回檔修正1814點，市場憂心戰爭與地緣政治風險持續擴大。投顧法人分析，戰爭對金融市場的衝擊通常短暫且快速，目前影響已進入鈍化階段，內資抬頭成為穩盤關鍵，台股在33000點與月線約33250點附近具支撐力道。

中東戰事推升油價大漲，加上美國就業人數意外下降，美股6日續挫收黑，道瓊工業指數終場下跌453.19點，或0.94%，收在47501.55點；標準普爾500指數下跌90.69點，或1.33%，收在6740.02點；以科技股為主的那斯達克指數下跌361.31點，或1.59%，收在22387.68點；費城半導體指數下跌307.023點，或3.93%，收在7514.738點。

台股6日由傳統產業股走強支撐，指數開低後震盪走高，高低落差逾500點，終場下跌73.4點，收在33599.54點，成交值新台幣6311.07億元。三大法人合計賣超292.63億元，其中自營商賣超7.48億元，投信買超67.21億元，外資及陸資賣超352.36億元。

統一投顧董事長黎方國對中央社記者表示，雖然中東地緣政治緊張局勢持續，但根據歷史經驗，股市對戰爭的反應通常分為「極度恐慌、擔心、習慣、麻痺」4個階段。

黎方國觀察，目前市場已逐漸消化油價上漲等利空消息，且美股先前重挫時，台股表現相對抗跌，顯示市場恐慌感已在遞減。他預期台股盤勢將在33000點至月線33250點區間震盪整理，雖然短線籌碼面較亂，但長線趨勢依然看好。

針對外資近期連續6個交易日賣超台股，黎方國直言，投資人無須過度操心，外資操作與台股走勢已出現明顯的「脫鉤」跡象。2025年外資賣超台股約7000億元，但台股全年仍大漲5900點；2024年外資賣超4000多億元，台股卻上漲3900點。

黎方國指出，目前支撐台股最重要的力量並非外資，而是ETF（指數股票型基金）持續吸納大眾資金，成為穩盤關鍵；加上壽險及海外回流資金規模可觀，其影響力甚至比ETF更大。