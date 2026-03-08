年賺一股本企業上看220家寫歷史新高 EPS 王可望由緯穎拔得頭籌

受惠AI供應鏈展望普遍優於預期、漲價缺貨潮，及半導體先進製程積極擴產，法人預估，全年大賺逾一個股本公司有機會上探220家，改寫歷史新高。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清分析，台灣具有完整AI伺服器及先進製程半導體產業供應鏈，在這波AI狂潮趨勢中如魚得水，觀察這些高EPS公司近幾年獲利爆發力強，市場亦不吝於給予高評價。

綜合各家法人評估結果，今年EPS王可望由緯穎（6669）大賺逾32個股本，再度拔得頭籌，另有大立光（3008）、信驊（5274）、川湖（2059）、世芯-KY（3661）、鴻勁等五家賺十個股本以上，嘉澤（3533）、祥碩（5269）、台積電（2330）、穎崴（6515）、群聯（8299）、奇鋐（3017）、漢唐（2404）、聯發科（2454）、貿聯-KY（3665）等前段班，預估EPS都超過66元。

觀察EPS前15大公司中，除受制智慧手機展望黯淡的聯發科，今年預估獲利僅成長個位數外，其餘都展現強勁動能，其中，以具低基期優勢的世芯-KY、群聯分別年增97.5%、80.5%最為亮麗，穎崴、奇鋐、信驊、漢唐成長亦超過四成水準。

台光電（2383）、精測（6510）、富世達、健策（3653）、智邦（2345）、弘塑（3131）、雙鴻（3324）、旺矽（6223）、華碩（2357）、AES-KY、印能科技、旭隼（6409）、亞德客-KY（1590）、宜鼎（5289）、鈊象（3293）、創意（3443）、亞翔（6139）、威聯通、勤誠（8210）、譜瑞-KY（4966）、竑騰等，預估今年EPS介於40至63元間。