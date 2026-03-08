快訊

台積電 ADR 暴跌4.2% 台指期夜盤狂跌1,030點 台股打33K保衛戰

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股9日開盤承受重大壓力，法人預估，台股開盤恐將失守月線33,250點，將打33,000點整數關卡保衛戰，不排除回測上周低點32,828點。記者曾學仁／攝影 曾學仁
美股四大指數上周五（6日）全收黑，台積電（2330）ADR更是暴跌4.2%，台指期夜盤狂跌1,030點、跌幅達3%，收32,673點。台股明（9）日開盤承受重大壓力，法人預估，台股開盤恐將失守月線33,250點，將打33,000點整數關卡保衛戰，不排除回測上周低點32,828點，但急跌之後有望醞釀反彈，進度要看中東局勢而定。

中東戰火持續，國際油價急升到每桶90美元，主要股市普遍下挫。美股費城半導體指數6日大跌3.9%，道瓊跌0.9%。以台股6日收盤價33,599點計算，如果下挫3%，就是約1,000點的跌點。

富邦投顧董事長陳奕光指出，加權指數應該很快就會失守月線33,250點，並繼續探底。台股在1月及2月短線大漲6,000多點，本來就應該修正，問題在於拉回速度快慢，這次剛好趁中東戰事快速拉回。「拉回本來可能是走下樓梯，現在變成搭電梯，好處是馬上就到了，只是投資人可能體感不佳，跌1,000點感覺像是跌10,000點。」

陳奕光強調，加速趕底是讓投資人進場，並不是讓投資人恐慌拋售，因為台股基本面仍強，上市櫃企業今年獲利及配息都會創新高，最近又有財報及輝達GTC大會加持，逢低反而可以尋找買點。

第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總經理黃文清也認為，台股明日將承受較大的賣壓，很容易跌破月線，甚至回測上周低點32,828點。不過，如果戰爭不至於擴大或失控，也不會延續太久，台股很快就會反彈。後續觀察指標是油價，如果油價不再大漲，則可能出現初步止跌訊號。

公股護盤股 下檔有撐

外資提款 台股周跌 1,814 點

台股大怒神！狂彈千點仍暫回不上5日線 專家這樣看後市

亞股股災 能源憂慮引發賣壓

年賺一股本企業上看220家寫歷史新高 EPS 王可望由緯穎拔得頭籌

受惠AI供應鏈展望普遍優於預期、漲價缺貨潮，及半導體先進製程積極擴產，法人預估，全年大賺逾一個股本公司有機會上探220家，改寫歷史新高。

四金融業法說 股利聚焦 美伊戰爭衝擊市場也關注

中租-KY將於9日召開法人說明會，釋出2026年未來營運展望，另外，永豐金、中信金及兆豐金等三家金控分別將於10日及12日舉行法說會。外界聚焦股利政策、獲利展望，另外，隨著美伊戰爭衝擊資本市場動盪，市場也關注各家金控如何看待與後續應對。

奇鋐、群創、臻鼎 談前景 法人緊盯人工智慧業務概況

科技廠重量級法說會將在本周陸續登場，包括面板大廠群創、散熱大廠奇鋐、PCB大廠臻鼎-KY都將一一釋出未來營運展望，預料法人將關注各家業者AI相關業務概況。

高盛挺蘋鏈 按讚六台廠

市場關注蘋果陸續推出的最新產品，高盛證券指出，蘋果新機關鍵是規格升級有望刺激換機需求，帶動整體銷量成長，對大中華區科技供應鏈形成正面挹注。台廠中，按讚鴻海、大立光、台積電、日月光投控、臻鼎-KY、台光電等六家公司，給予「買進」評等。

就市論勢／AI 產業上游 獲利可期

美伊情勢動盪未解，市場對原油供應憂慮仍存，台股昨（6）日走勢反映市場擔憂，劇烈震盪，電子股疲弱，雖然盤中翻紅，但市場買盤觀望，終場指數收33,599點，下跌73點，周線收黑。

