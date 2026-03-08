台積電 ADR 暴跌4.2% 台指期夜盤狂跌1,030點 台股打33K保衛戰

美股四大指數上周五（6日）全收黑，台積電（2330）ADR更是暴跌4.2%，台指期夜盤狂跌1,030點、跌幅達3%，收32,673點。台股明（9）日開盤承受重大壓力，法人預估，台股開盤恐將失守月線33,250點，將打33,000點整數關卡保衛戰，不排除回測上周低點32,828點，但急跌之後有望醞釀反彈，進度要看中東局勢而定。

中東戰火持續，國際油價急升到每桶90美元，主要股市普遍下挫。美股費城半導體指數6日大跌3.9%，道瓊跌0.9%。以台股6日收盤價33,599點計算，如果下挫3%，就是約1,000點的跌點。

富邦投顧董事長陳奕光指出，加權指數應該很快就會失守月線33,250點，並繼續探底。台股在1月及2月短線大漲6,000多點，本來就應該修正，問題在於拉回速度快慢，這次剛好趁中東戰事快速拉回。「拉回本來可能是走下樓梯，現在變成搭電梯，好處是馬上就到了，只是投資人可能體感不佳，跌1,000點感覺像是跌10,000點。」

陳奕光強調，加速趕底是讓投資人進場，並不是讓投資人恐慌拋售，因為台股基本面仍強，上市櫃企業今年獲利及配息都會創新高，最近又有財報及輝達GTC大會加持，逢低反而可以尋找買點。

第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總經理黃文清也認為，台股明日將承受較大的賣壓，很容易跌破月線，甚至回測上周低點32,828點。不過，如果戰爭不至於擴大或失控，也不會延續太久，台股很快就會反彈。後續觀察指標是油價，如果油價不再大漲，則可能出現初步止跌訊號。