奇鋐、群創、臻鼎 談前景 法人緊盯人工智慧業務概況

科技廠重量級法說會將在本周陸續登場，包括面板大廠群創（3481）、散熱大廠奇鋐（3017）、PCB大廠臻鼎-KY（4958）都將一一釋出未來營運展望，預料法人將關注各家業者AI相關業務概況。

奇鋐今年2月營收140.17億元，月減17.5%、年增74.7%，月減原因是工作天數較少，但仍遠高於去年同期，顯示營運動能依舊強勁。奇鋐預計11日舉辦法說會，屆時將針對營運釋出最新展望。

法人指出，奇鋐受惠GB300在第1季放量，帶動水冷板及分歧管出貨升溫，第1季營收預估將季增5%至10%，優於原先預期。

群創董事會將於10日通過去年財報，並於12日與子公司睿生光電共同舉辦集團法說會。群創近年轉型成果及南科五廠關閉及出售進度，都將成為關注焦點。

群創股價近來帶量震盪，日前公告今年元月自結稅後純益4.42億元，年增4,689%；每股稅後純益0.05元。

春節年假後，市場傳出群創將提早於今年5月關閉南科五廠，以利即早完成出售廠房作業。業界推估，提前關廠可節省上億元維運經費，若再加計售廠利得，可望確保今年營運獲利。

對此，群創回應指出，公司對於各項資產配置與營運據點規劃，一向依據整體長期策略、產業趨勢與股東權益審慎評估。如有達到重大訊息揭露標準的具體進展，將依規定即時對外公告。

全球PCB龍頭臻鼎-KY預計12日公布財報並召開法說會，法人關注資本支出變化、首季營運展望等。臻鼎先前舉辦年終感恩晚會時，董事長沈慶芳表示，臻鼎去年營收達1,825.22億元、年增6.33%再創歷史新高，主要動能來自伺服器、光通訊與IC載板等高階產品逐漸展露效益。