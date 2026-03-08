四金融業法說 股利聚焦 美伊戰爭衝擊市場也關注

中租-KY（5871）將於9日召開法人說明會，釋出2026年未來營運展望，另外，永豐金、中信金及兆豐金等三家金控分別將於10日及12日舉行法說會。外界聚焦股利政策、獲利展望，另外，隨著美伊戰爭衝擊資本市場動盪，市場也關注各家金控如何看待與後續應對。

中租-KY 去年自結稅後純益198億元，年減12%，每股稅後純益（EPS）11.24元，營運仍受大陸市場調整影響。若分地區來看，台灣全年稅後純益年增0.4%，持平穩定表現；中國大陸年減29%；東協則年增49%，也是集團目前主要看好的市場。

永豐金去年自結稅後純益265億元，年增19.2%，連三年創歷年新高，EPS為1.97元，若以上一年股利配發率七成來看，法人推估今年總股利將超過1.3元，甚至有機會上看1.4元。

中信金去年自結稅後純益806.1億元，再創歷史新高，EPS達4.08元，其中，子公司中國信託銀行全年稅後純益572.9億元，年增16％，創歷年新高。若以近幾年配發率約63%計算，法人推估現金股利有望達2.57元。

另外，中信金旗下有台灣人壽，由於今年起保險業正式適用於國際財務報導準則第17號（IFRS 17），將重新指定金融資產的會計分類，債券投資列在AC項下或轉至FVOCI或FVTPL項目，對股東權益（淨值）的影響數受到市場關注。

兆豐金在2025年稅後淨利350億元再創史高，除兆豐銀行維持高水準表現之外，非銀行子公司包括票券、證券、保險成長動能也同步擴大，每股稅後純益（EPS）2.37元。

兆豐金總經理張傳章在去年法說會上表示，股利政策將以現金股利為主，且將以過去三年平均現金股利發放率75%為發放原則。法人推估，兆豐金今年現金股息有機會上看1.78元，以6日收盤價39.3元估算，現金殖利率達4.5%。