高盛挺蘋鏈 按讚六台廠

中東戰事升溫拖累台股6日早盤走弱，指數一度重挫逾350點、下探33,322點，月線警報再度響起。不過隨買盤進場承接，高價股軍團強勢發威，股王、股后領軍衝鋒，盤中7檔千金股同步改寫歷史新高、4檔亮燈漲停，帶動大盤一度急拉翻紅，上演逾500點的震盪行情。

2026-03-06 11:35