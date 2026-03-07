快訊

高盛挺蘋鏈 按讚六台廠

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

市場關注蘋果陸續推出的最新產品，高盛證券指出，蘋果新機關鍵是規格升級有望刺激換機需求，帶動整體銷量成長，對大中華區科技供應鏈形成正面挹注。台廠中，按讚鴻海（2317）、大立光、台積電、日月光投控、臻鼎-KY、台光電等六家公司，給予「買進」評等。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱表示，看好蘋果新款iPhone 17e與M4 iPad Air關鍵規格變化，整體維持正面看法。蘋果憑藉對供應鏈與客戶端強大議價能力，即使面臨記憶體成本上升帶來的產業下行壓力，仍有望透過成本轉嫁與產品定價策略維持獲利能力，進一步擴大市場占有率。

蘋果產品銷售動能延續，從供應鏈結構來看，各家廠商對蘋果營收依存度不同，相關比重亦成為觀察產業受惠程度重要指標。

台廠中，相關供應鏈可望受惠換機需求升溫，高盛建議關注主要受惠族群，包括鴻海（iPhone組裝）、大立光（鏡頭）、台積電（晶圓代工）、日月光投控（封裝測試）、臻鼎-KY（電路板）及台光電（銅箔基板）等。

張博凱預期，隨季節性因素回溫，鴻海3月營收可望恢復較強的月增與年增動能。此外，鴻海管理層對第1季營運展望維持正向看法，預期整體季節性表現將優於過去五年平均水準。

張博凱指出，隨AI伺服器需求持續擴張，鴻海相關業務具成長與市占率提升空間；同時，市場預期今年智慧手機外觀設計將出現新一輪變革，可望進一步帶動換機需求，為鴻海注入新成長動能。

蘋果 供應鏈 台積電

