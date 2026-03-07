外資提款 台股周跌 1,814 點

外資持續賣超352.3億元，鎖定台積電等電子權值股提款，台股昨（6）日震盪下跌73點收33,599點，力守月線支撐。法人指出，多頭慣性未變，可能在短期均線及月線間反覆打底，靜待戰事明朗後再進一步表態。

周線來看，台股終止連二紅，改寫三大歷史紀錄，首先是恐慌賣壓傾巢而出下，周線重挫1,814點，為史上單周最多；其次，高檔多空激戰帶動周成交值爆出4.67兆元天量；第三，市場避險情緒增溫，外資單周急砍3,170億元，創單周新高。

台股挾企業獲利持續上修，加上MWC展、輝達GTC大會等題材，馬年開紅盤後多頭氣勢如虹，短短三日攻上35,000點整數關卡，但隨中東戰火爆發引發國際油價急漲，調節賣壓大舉出籠，與日本、韓國股市同步重挫，本周跌點吞掉上周漲點，金馬年來大盤翻黑小跌6點。

美伊衝突由原先市場預期「速戰速決」，恐變成持續四至五周或更久，市場擔憂國際油價攀升，推高通膨進而拖累經濟，美股四大指數全收黑。台股昨日多空陷入觀望，高低點縮減至506點、近四日最小，成交量降至6,554億元，2月10日來最低。

三大法人昨日賣超288.6億元，外資持續調節352.3億元，賣超台積電（2330）、富邦金、欣興、聯發科等，已連六賣、累計賣超3,276億元。在台指期留倉淨空單減少2,204口，降至38,930口。投信單日買超67.2億元，連五買、累計買超401.9億元；自營商小賣7.4億元，具短線轉折指標意味的自行買賣部位則反手回補23.7億元。八大公股券商逢低承接73億元，主要敲進台積、南亞科、元大台灣50等，連六買、累計本周買超781.7億元。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股基本面並未改變，觀察台積電本波下殺低點1,865元，仍高於元月高點，多頭仍掌握發球權，加上法人大舉調節後現金水位提高，只要美伊戰事盡速落幕，仍有利大盤重啟攻勢。

昨日電子權值股普遍收黑，台塑化、長榮、統一、中鋼、台塑等傳產股表態走揚，強勢族群主要分布於散熱、半導體封測材料、網通、邊緣AI等。千金股漲跌互見，其中，新應材漲49元收1,015元、竹陞科技漲66元收1,050元，盤面再現36千金。