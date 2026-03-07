一周熱門零股／0050成交量 衝1.3億股

台股本周焦點在中東緊張情勢等多空因素，指數短線一度重挫逾2,000點，但投資人積極藉零股逢低進場參與後市行情，其中元大台灣50（0050）爆出單周逾1.3億股新紀錄，指數型、高股息ETF，以及台積電等大型權值股都為交投重心。

市場專家指出，美以、伊在中東爆發衝突，造成國際油價大幅上漲，國際股市走跌後，隨川普表示為確保全球能源運輸暢通，宣布美國國際開發金融公司將為航運公司提供保險與政府擔保，同時若有必要美國海軍也會為油輪提供軍事護航，帶動股市回穩，但後續變化仍將影響行情走勢，左右許多零股投資人選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強依序為，元大台灣50、台積電、群益台灣精選高息、富邦科技、國泰永續高股息、元大高股息、群創、鴻海、華邦電、旺宏，十檔標的交易量從1億3,212萬至914萬股，交投大舉增溫。

法人表示，美國經濟與就業保持穩定擴張水準，然美伊戰爭不確定性，以及日前輝達財報後股價下跌，意味AI雖是市場投資主軸，但相比資本支出或營收強勁成長，市場更關注的是應用、貨幣化能力，相關變化將是台股、零股市場未來多空焦點。