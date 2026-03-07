快訊

一周熱門零股／0050成交量 衝1.3億股

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在中東緊張情勢等多空因素，指數短線一度重挫逾2,000點，但投資人積極藉零股逢低進場參與後市行情，其中元大台灣50（0050）爆出單周逾1.3億股新紀錄，指數型、高股息ETF，以及台積電等大型權值股都為交投重心。

市場專家指出，美以、伊在中東爆發衝突，造成國際油價大幅上漲，國際股市走跌後，隨川普表示為確保全球能源運輸暢通，宣布美國國際開發金融公司將為航運公司提供保險與政府擔保，同時若有必要美國海軍也會為油輪提供軍事護航，帶動股市回穩，但後續變化仍將影響行情走勢，左右許多零股投資人選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強依序為，元大台灣50、台積電、群益台灣精選高息、富邦科技、國泰永續高股息、元大高股息、群創、鴻海、華邦電、旺宏，十檔標的交易量從1億3,212萬至914萬股，交投大舉增溫。

法人表示，美國經濟與就業保持穩定擴張水準，然美伊戰爭不確定性，以及日前輝達財報後股價下跌，意味AI雖是市場投資主軸，但相比資本支出或營收強勁成長，市場更關注的是應用、貨幣化能力，相關變化將是台股、零股市場未來多空焦點。

元大 美國經濟 華邦電

相關新聞

國家隊護盤台股四天砸千億 台積、台達電躍加碼核心標的

美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，市場恐慌情緒擴散，「國家隊」護盤企圖心強烈，展現捍衛月線堅定決心。據統計，投信昨（5）日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓。

就市論勢／AI 產業上游 獲利可期

美伊情勢動盪未解，市場對原油供應憂慮仍存，台股昨（6）日走勢反映市場擔憂，劇烈震盪，電子股疲弱，雖然盤中翻紅，但市場買盤觀望，終場指數收33,599點，下跌73點，周線收黑。

一周熱門零股／0050成交量 衝1.3億股

台股本周焦點在中東緊張情勢等多空因素，指數短線一度重挫逾2,000點，但投資人積極藉零股逢低進場參與後市行情，其中元大台灣50（0050）爆出單周逾1.3億股新紀錄，指數型、高股息ETF，以及台積電等大型權值股都為交投重心。

興櫃一周回顧／奇鼎科技漲91% 居冠

受到美伊戰爭影響，觀察360家興櫃股表現，據CMoney統計，本周跌多於漲，平均下幅0.79%，其中電子股奇鼎科技（6849）周漲超過九成，成為本周興櫃漲幅王。

ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 逆勢漲7%

中東地緣政治風險升溫，帶動國際油價急漲，台股本周在高檔賣壓湧現下，隨國際股市同步重挫，回測月線支撐，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以富邦蘋果反一N逆勢上揚7.24%居冠。

外資提款 台股周跌 1,814 點

外資持續賣超352.3億元，鎖定台積電等電子權值股提款，台股昨（6）日震盪下跌73點收33,599點，力守月線支撐。法人指出，多頭慣性未變，可能在短期均線及月線間反覆打底，靜待戰事明朗後再進一步表態。

