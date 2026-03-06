台塑發配股利每股0.5元 擬再賣61,972張南亞科股票

台塑（1301）6日宣布，董事會決議配發現金股利每股0.5元。台塑2025年稅後淨損100.48億元，每股淨損（EPS）1.58元。依6日收盤價50.2元計算，現金殖利率約1%。台塑連續兩年虧損，仍決議發配股利。

台塑今日也發重訊宣布，為充實營運資金及強化財務結構，董事會通過處分南亞科（2408）股票61,972張，預訂交易日自3月6日至12月31日，以南亞科6日收盤價233元估算，預估交易總金額約144.39億元。台塑去年曾多次公告處分南亞科股票，以充實營運資金。

據悉，南亞科近日表示，受惠AI需求快速擴張與新增產能有限影響，DRAM市場至2027年上半年將維持供不應求，預期到年底價格都將穩定向上，並預期DRAM價格高檔將持續至2027年。

此外，台塑也宣布，為提升營運綜效，董事會通過處分「台塑工業美國公司」全部股權，以交換取得「台塑美國公司」發行新股，即台塑擬將原持有的「台塑工業美國公司」全部股權出售給關係企業「台塑美國公司」。公告表示，依據專業鑑價報告，以台塑工業美國公司1股，轉換取得台塑美國公司增資新發行普通股1.5316股。

交易完成後，台塑將提高對台塑美國公司的投資，持股比率由原先的22.66%，提高至約24.82%。