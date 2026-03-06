聽新聞
散戶過年不打烊 2月台股定期定額金額創史上第二高
臺灣證券交易所公布2月集中市場相關數據，其中，定期定額投資金額為232.66億，相較於1月的238.37億元減少約5.7億元、月減2.4%，主因2月適逢農曆過年交易天數大幅減少，但定期定額金額仍創史上第二高，僅次於今年1月的歷史新高，預期3月數據有望再向上突破。
證交所表示，2月成交量周轉率9.45%，相較於1月19.18%大幅下降。此外，當沖成交值占比2月份為36.4%、平均每日當沖戶數179,503戶，雙雙也相較於1月的37.38%、204,678戶有所減少。
自然人成交值比重上，2月份51.22%、相較於1月56.18%下滑，內外資法人則顯著提升，其中，外資2月成交值比重38.06%，相較於1月32.6%上升近5.5個百分點。
2月台股有交易戶數為4,656,719戶，相較於1月5,187,482戶大幅降低，主因農曆過年放假所致。而2月ETF成交值占比7.7%反倒逆勢提升，相較於1月的6.44%增加了1.26個百分點。
