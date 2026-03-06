台股市值本週減5.88兆元 成交值創馬年開紅盤來新低

美國與以色列聯手攻擊伊朗，重創國際股市，台股本週累計重挫1814.95點，市值縮水新台幣5.88兆元。不僅融資餘額減少超過100億元，今天成交值（含盤後）降至6554.73億元，創下馬年新春開紅盤以來新低量，市場人氣快速降溫。

台股今天量縮震盪整理，指數終場下跌73.4點，收在33599.54點，成交值降至6554.73億元，創下2月23日馬年新春開紅盤以來新低量，自2月26日的1兆2078億元歷史最大量驟減逾45%。

除成交值快速萎縮，台股融資餘額也自2月26日的3898.61億元，降至3月5日的3791.67億元，減少106.94億元，市場人氣快速降溫。

台股本週累計下挫1814.95點，市值縮水5.88兆元，降至109.52兆元。台積電股價自1995元滑落至1890元，下挫105元，市值縮水2.72兆元，降至49.01兆元，估計影響大盤843點。

資深分析師劉坤錫表示，觀察台股目前呈現類股輪動走勢，仍以人工智慧（AI）以及與戰爭相關族群為主，預期伊朗局勢發展仍將牽動國際股市及台股未來走向，是市場近期關注焦點。