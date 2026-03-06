高盛看好蘋果供應鏈 喊「買」這六家台廠

市場近期關注蘋果陸續推出的最新產品。高盛證券指出，新機在關鍵規格上的升級，預期將進一步刺激換機需求，帶動整體銷量成長，並對大中華區科技供應鏈形成正面挹注。台廠中，按讚鴻海（2317）、大立光（3008）、台積電（2330）、日月光（3711）、臻鼎-KY（4958）、台光電（2383）等六家公司，給予「買進」評等。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱表示，看好蘋果新款iPhone 17e與 M4 iPad Air的關鍵規格變化，因此整體維持正面看法。蘋果憑藉對供應鏈與客戶端的強大議價能力，即使面臨記憶體成本上升帶來的產業下行壓力，仍有望透過成本轉嫁與產品定價策略維持獲利能力，並進一步擴大市場占有率。

隨著蘋果產品銷售動能延續，從供應鏈結構來看，各家廠商對蘋果的營收依存度不同，相關比重亦成為觀察產業受惠程度的重要指標。

台廠中，相關供應鏈可望受惠換機需求升溫，高盛建議關注主要受惠族群，包括：鴻海（iPhone組裝）、大立光（鏡頭）、台積電（晶圓代工）、日月光（封裝測試）、臻鼎-KY（電路板），以及台光電（銅箔基板）等廠商。

產品規格方面，高盛舉例，iPhone 17e 將進行多項升級。首先，在充電技術上，新機將導入最高15W MagSafe無線充電，相較前代僅支援最高7.5W Qi無線充電，充電效率明顯提升。機身耐用度方面，將採用升級版超瓷晶盾，抗刮與耐用性同步強化。

核心運算性能亦有所提升，新機處理器將由A18晶片升級至A19，並新增額外的神經運算加速器，強化相關運算能力。儲存容量與定價策略也出現調整，蘋果取消128GB入門選項，改以256GB作為起始容量，且起售價下調至599美元，低於上一代256GB版本699美元的價格，有助提升產品吸引力。相機規格則大致維持不變，仍配置4,800萬畫素後置鏡頭與1,200萬畫素前置鏡頭。

值得注意的是，高盛最新指出，維持鴻海對第1季營收成長的正面看法。張博凱預期，隨著季節性因素回溫，鴻海3月營收可望恢復較強的月增與年增動能，並符合過往營運循環的季節性規律。此外，鴻海管理層對第1季營運展望亦維持正向看法，預期整體季節性表現將優於過去五年的平均水準。

事實上，市場對鴻海後市看法樂觀。張博凱指出，隨著AI伺服器需求持續擴張，相關業務仍具成長與市占率提升空間；同時，市場預期 2026年智慧型手機外觀設計將出現新一輪變革，可望進一步帶動換機需求，為鴻海未來營運注入新的成長動能，因此維持「買進」評等。