高盛看好蘋果供應鏈 喊「買」這六家台廠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
蘋果發表iPhone 17e與新款iPad Air。路透
市場近期關注蘋果陸續推出的最新產品。高盛證券指出，新機在關鍵規格上的升級，預期將進一步刺激換機需求，帶動整體銷量成長，並對大中華區科技供應鏈形成正面挹注。台廠中，按讚鴻海（2317）、大立光（3008）、台積電（2330）、日月光（3711）、臻鼎-KY（4958）、台光電（2383）等六家公司，給予「買進」評等。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱表示，看好蘋果新款iPhone 17e與 M4 iPad Air的關鍵規格變化，因此整體維持正面看法。蘋果憑藉對供應鏈與客戶端的強大議價能力，即使面臨記憶體成本上升帶來的產業下行壓力，仍有望透過成本轉嫁與產品定價策略維持獲利能力，並進一步擴大市場占有率。

隨著蘋果產品銷售動能延續，從供應鏈結構來看，各家廠商對蘋果的營收依存度不同，相關比重亦成為觀察產業受惠程度的重要指標。

台廠中，相關供應鏈可望受惠換機需求升溫，高盛建議關注主要受惠族群，包括：鴻海（iPhone組裝）、大立光（鏡頭）、台積電（晶圓代工）、日月光（封裝測試）、臻鼎-KY（電路板），以及台光電（銅箔基板）等廠商。

產品規格方面，高盛舉例，iPhone 17e 將進行多項升級。首先，在充電技術上，新機將導入最高15W MagSafe無線充電，相較前代僅支援最高7.5W Qi無線充電，充電效率明顯提升。機身耐用度方面，將採用升級版超瓷晶盾，抗刮與耐用性同步強化。

核心運算性能亦有所提升，新機處理器將由A18晶片升級至A19，並新增額外的神經運算加速器，強化相關運算能力。儲存容量與定價策略也出現調整，蘋果取消128GB入門選項，改以256GB作為起始容量，且起售價下調至599美元，低於上一代256GB版本699美元的價格，有助提升產品吸引力。相機規格則大致維持不變，仍配置4,800萬畫素後置鏡頭與1,200萬畫素前置鏡頭。

值得注意的是，高盛最新指出，維持鴻海對第1季營收成長的正面看法。張博凱預期，隨著季節性因素回溫，鴻海3月營收可望恢復較強的月增與年增動能，並符合過往營運循環的季節性規律。此外，鴻海管理層對第1季營運展望亦維持正向看法，預期整體季節性表現將優於過去五年的平均水準。

事實上，市場對鴻海後市看法樂觀。張博凱指出，隨著AI伺服器需求持續擴張，相關業務仍具成長與市占率提升空間；同時，市場預期 2026年智慧型手機外觀設計將出現新一輪變革，可望進一步帶動換機需求，為鴻海未來營運注入新的成長動能，因此維持「買進」評等。

相關新聞

台股收盤下跌73點收33,599點 台積電收1,890元下跌10元

台股6日收盤下跌73.4點，終場以33,599.54點作收，成交量6,311.07億元；台積電（2330）收盤價1,890元，下跌10元，跌幅0.53%。

台股狂震500點也擋不住！7千金齊創天價 股后穎崴鎖漲停、1新兵報到

中東戰事升溫拖累台股6日早盤走弱，指數一度重挫逾350點、下探33,322點，月線警報再度響起。不過隨買盤進場承接，高價股軍團強勢發威，股王、股后領軍衝鋒，盤中7檔千金股同步改寫歷史新高、4檔亮燈漲停，帶動大盤一度急拉翻紅，上演逾500點的震盪行情。

台積電開盤下跌20元、再度失守1,900關！台股多空激戰33,500關

中東戰事持續升溫，台股6日開低189點、報33,483.94點，台積電（2330）開低20元、報1,880元，再度失守1,900元關卡，多空於33,500點上下激戰。

國家隊護盤台股四天砸千億 台積、台達電躍加碼核心標的

美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，市場恐慌情緒擴散，「國家隊」護盤企圖心強烈，展現捍衛月線堅定決心。據統計，投信昨（5）日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓。

散戶過年不打烊 2月台股定期定額金額創史上第二高

臺灣證券交易所公布2月集中市場相關數據，其中，定期定額投資金額為232.66億，相較於1月的238.37億元減少約5.7億元、月減2.4%，主因2月適逢農曆過年交易天數大幅減少，但定期定額金額仍創史上第二高，僅次於今年1月的歷史新高，預期3月數據有望再向上突破。

台股本週大跌1814點 上市總市值降至109.5兆元

美伊開戰，引發股市劇烈動盪，本週台股大跌1814.95點或5.12%，今天以33599.54點作收。據證交所統計，上市公...

