本周台股慘綠市值蒸發快6兆元 油氣燃煤股逆勢狂漲12.64％

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

根據臺灣證券交易所統計，3月6日發行量加權股價指數收盤為33,599.54點，較上周(2月26日)的35,414.49點下跌1,814.95點，跌幅約為5.12%，台灣50指數收盤為30,758.03點，較上周的32,455.87點下跌1,697.84點，跌幅約為5.23%，寶島股價指數收盤為37,397.32點，較上周的39,363.07點下跌1,965.75點，跌幅約為4.99%。

3月6日全體上市公司市場總值為新台幣109兆5,272.87億元，較上周(2月26日)市值115兆4,101.76億元減少5兆8,828.89億元，減幅約為5.1%。

產業別指數方面，漲幅以油電燃氣類指數上漲12.64%為最大，跌幅以電機機械類指數下跌9.36%為最大，未含金融類指數下跌1,610.59點，跌幅約為5.09%，未含電子類指數下跌923.75點，跌幅約為4.36%，未含金融電子類指數下跌534.03點，跌幅約為3.6%。

本周集中交易市場總成交金額為4兆6,734.24億元，全體上市股票成交金額為4兆1,727.32億元，股票成交量周轉率為4.56%。

各產業上市股票交易情形，成交金額前三名：第一名半導體類1兆5,791.12億元，占全體上市股票交易金額37.84%。第二名電子零組件類7,652.47億元，占18.34%。第三名電腦及周邊設備類2,933.28億元，占7.03%。

成交量周轉率前三名產業：第一名光電類23.28%。第二名玻璃陶瓷類18.64%。第三名電子零組件類13.76%。

累計今年年初開盤迄今共38個交易日，集中市場總成交金額為31兆939.02億元，市場日平均成交金額為8,182.61億元，股票成交量周轉率為33.19%，股票日平均成交量周轉率為0.87%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

