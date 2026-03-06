台股本週大跌1814點 上市總市值降至109.5兆元

美伊開戰，引發股市劇烈動盪，本週台股大跌1814.95點或5.12%，今天以33599.54點作收。據證交所統計，上市公司最新總市值降至新台幣109兆5272億元，較上週減少約5.88兆元。

產業別指數方面，本週漲幅最大為油電燃氣類指數上漲12.64%，跌幅最大則是電機機械類指數下跌9.36%。其他未含金融類指數下跌1610.59點，跌幅約5.09%；未含電子類指數下跌923.75點，跌幅約4.36%；未含金融電子類指數下跌534.03點，跌幅約3.60%。

本週全體上市股票成交金額為4兆1727億元，成交金額前3名產業為，半導體類成交金額1兆5791億元，占全體上市股票交易金額比重37.84%；電子零組件類成交金額7652.47億元，占比18.34%；電腦及週邊設備類成交金額2933.28億元，占比7.03%。

本週股票成交量週轉率為4.56%。成交量週轉率前3名產業分別為光電類23.28%，玻璃陶瓷類18.64%，和電子零組件類13.76%。

累積今年初開盤迄今共38個交易日，集中市場總成交金額為31兆939億元，市場日平均成交金額8182.61億元，股票成交量週轉率33.19%，股票日平均成交量週轉率0.87%。