聽新聞
0:00 / 0:00
2月台股有交易戶數465萬戶 歷史次高
今年農曆春節落點於2月，台股開市天數少，根據台灣證券交易所統計，2月台股有交易戶數465萬6719戶，較1月的歷史高點減少53.07萬戶，不過仍維持歷史次高。
根據證交所統計，2月台股自然人成交值比重51.22%，比1月的56.18%下滑；外資成交值比重38.06%，則比1月的32.6%上升。
證交所也公布2月成交量週轉率9.45%，比1月的19.18%下降。2月當沖成交值占比36.4%、平均每日當沖戶數17萬9503戶，分別較1月的37.38%和20萬4678戶呈現下降。
2月ETF成交值占比7.7%，比1月的6.44%提升。定期定額投資金額約新台幣232.66億元，比1月的238.37億元下降。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。