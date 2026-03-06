2月台股有交易戶數465萬戶 歷史次高

今年農曆春節落點於2月，台股開市天數少，根據台灣證券交易所統計，2月台股有交易戶數465萬6719戶，較1月的歷史高點減少53.07萬戶，不過仍維持歷史次高。

根據證交所統計，2月台股自然人成交值比重51.22%，比1月的56.18%下滑；外資成交值比重38.06%，則比1月的32.6%上升。

證交所也公布2月成交量週轉率9.45%，比1月的19.18%下降。2月當沖成交值占比36.4%、平均每日當沖戶數17萬9503戶，分別較1月的37.38%和20萬4678戶呈現下降。

2月ETF成交值占比7.7%，比1月的6.44%提升。定期定額投資金額約新台幣232.66億元，比1月的238.37億元下降。