台塑去年虧損仍配息0.5元 擬再處分南亞科6.19萬張

受亞洲石化產能過剩衝擊，台塑2025年歸屬母公司淨損新台幣100.48億元，連續第2年吞虧，每股淨損1.58元。台塑今天董事會仍決議每股配發現金股息0.5元，與去年維持相同，對照台塑今天收盤價50.2元，現金殖利率約1%。

台塑去年營運虧損，不過趁著記憶體產業進入超級循環，台塑去年底3度出脫轉投資南亞科持股，藉此增加未分配盈餘，為配息提供底氣。

台塑今天董事會也再度通過將第4輪處分南亞科持股計畫，預計於3月6日至12月31日期間，處分持有的南亞科持股6萬1972張，以南亞科今天收盤股價233元計算，換算金額高達144.39億元，希望藉此充實營運資金及強化財務結構。

另外，台塑董事會今天也決議，處分轉投資「台塑工業美國公司」全部股權，予「台塑美國公司」。

台塑補充說明，此舉主要是為了提升2家轉投資公司的營運績效，台塑擬將100%持有的「台塑工業美國公司」全部股份，與持有22.66%的「台塑美國公司」進行股份轉換。

股份轉換比例方面，依據兩家外部專業機構的鑑價結果，其中「台塑工業美國公司」每股價值為5萬614美元，「台塑美國公司」每股價值為3萬3047美元。因此將以「台塑工業美國公司」1股轉換「台塑美國公司」1.5316股，即「台塑美國公司」需增資發行新股8841股，轉換台塑持有的「台塑工業美國公司」全部股份。

股份轉換後，台塑持有「台塑美國公司」股權比重將由原本22.66%提高至24.82%，「台塑工業美國公司」則成為「台塑美國公司」100%持股子公司。