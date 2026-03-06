快訊

經典賽Live／5局上張峻瑋投三上三下 日本13：0中華確定至少打進第6局

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

打無聲電話騷擾？羅智強告柯建銘求償100萬 法院判「免賠」理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台塑去年虧損仍配息0.5元 擬再處分南亞科6.19萬張

中央社／ 記者曾仁凱台北6日電

受亞洲石化產能過剩衝擊，台塑2025年歸屬母公司淨損新台幣100.48億元，連續第2年吞虧，每股淨損1.58元。台塑今天董事會仍決議每股配發現金股息0.5元，與去年維持相同，對照台塑今天收盤價50.2元，現金殖利率約1%。

台塑去年營運虧損，不過趁著記憶體產業進入超級循環，台塑去年底3度出脫轉投資南亞科持股，藉此增加未分配盈餘，為配息提供底氣。

台塑今天董事會也再度通過將第4輪處分南亞科持股計畫，預計於3月6日至12月31日期間，處分持有的南亞科持股6萬1972張，以南亞科今天收盤股價233元計算，換算金額高達144.39億元，希望藉此充實營運資金及強化財務結構。

另外，台塑董事會今天也決議，處分轉投資「台塑工業美國公司」全部股權，予「台塑美國公司」。

台塑補充說明，此舉主要是為了提升2家轉投資公司的營運績效，台塑擬將100%持有的「台塑工業美國公司」全部股份，與持有22.66%的「台塑美國公司」進行股份轉換。

股份轉換比例方面，依據兩家外部專業機構的鑑價結果，其中「台塑工業美國公司」每股價值為5萬614美元，「台塑美國公司」每股價值為3萬3047美元。因此將以「台塑工業美國公司」1股轉換「台塑美國公司」1.5316股，即「台塑美國公司」需增資發行新股8841股，轉換台塑持有的「台塑工業美國公司」全部股份。

股份轉換後，台塑持有「台塑美國公司」股權比重將由原本22.66%提高至24.82%，「台塑工業美國公司」則成為「台塑美國公司」100%持股子公司。

南亞科 台塑

延伸閱讀

戰火推高油價台塑LPG喊漲 中油：3月價格不調整

平和環保財報／2025年EPS 3.64元 擬配發3.2元現金股利、殖利率逾7%

台塑四寶2月營收與上月比皆衰退 台化月減8.2%減幅最低

川普：「如果油價上漲，那就漲吧」塑化原料漲價 塑化股多檔飆漲停

相關新聞

台股收盤下跌73點收33,599點 台積電收1,890元下跌10元

台股6日收盤下跌73.4點，終場以33,599.54點作收，成交量6,311.07億元；台積電（2330）收盤價1,890元，下跌10元，跌幅0.53%。

台股狂震500點也擋不住！7千金齊創天價 股后穎崴鎖漲停、1新兵報到

中東戰事升溫拖累台股6日早盤走弱，指數一度重挫逾350點、下探33,322點，月線警報再度響起。不過隨買盤進場承接，高價股軍團強勢發威，股王、股后領軍衝鋒，盤中7檔千金股同步改寫歷史新高、4檔亮燈漲停，帶動大盤一度急拉翻紅，上演逾500點的震盪行情。

台積電開盤下跌20元、再度失守1,900關！台股多空激戰33,500關

中東戰事持續升溫，台股6日開低189點、報33,483.94點，台積電（2330）開低20元、報1,880元，再度失守1,900元關卡，多空於33,500點上下激戰。

國家隊護盤台股四天砸千億 台積、台達電躍加碼核心標的

美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，市場恐慌情緒擴散，「國家隊」護盤企圖心強烈，展現捍衛月線堅定決心。據統計，投信昨（5）日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓。

散戶過年不打烊 2月台股定期定額金額創史上第二高

臺灣證券交易所公布2月集中市場相關數據，其中，定期定額投資金額為232.66億，相較於1月的238.37億元減少約5.7億元、月減2.4%，主因2月適逢農曆過年交易天數大幅減少，但定期定額金額仍創史上第二高，僅次於今年1月的歷史新高，預期3月數據有望再向上突破。

台股本週大跌1814點 上市總市值降至109.5兆元

美伊開戰，引發股市劇烈動盪，本週台股大跌1814.95點或5.12%，今天以33599.54點作收。據證交所統計，上市公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。