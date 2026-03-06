快訊

攜手國際推動性別平權 證交所響應2026年「性別平等敲鐘」活動

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
證交所響應2026年WFE「性別平等敲鐘」活動。證交所／提供
證交所響應2026年WFE「性別平等敲鐘」活動。證交所／提供

臺灣證券交易所為持續響應國際倡議並深化性別平等價值，今年再度參與由世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges, WFE）發起的「性別平等敲鐘」（Ring the Bell for Gender Equality）活動。本活動始於2015年，為世界銀行國際金融公司（IFC）、聯合國永續證交所倡議組織（UN SSE）、聯合國全球盟約（UN Global Compact）、聯合國婦女署（UN Women）、世界交易所聯合會（WFE）等國際組織共同發起的倡議，目的在推動聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）第五項—性別平權，由全球各交易所鼓勵發行人、中介機構和投資者，共同促進並確保婦女之經濟參與權益。

本次活動適逢國際婦女節，證交所在林修銘董事長、李愛玲總經理、杜惠娟副總經理及胡則華業務委員的帶領下，女性主管齊聚響應，以行動傳遞對職場性別平權的承諾，並藉此向國際發聲，展現臺灣在促進性別多元與包容的積極作為。

根據證交所永續報告書及內部統計，證交所在職員工男女比例持續保持均衡。為建構優質幸福職場，證交所近年積極開設人權相關課程，將職場性騷擾防治、性別平等議題納為定期教育訓練項目，並建立完善的內部溝通與申訴機制，致力於落實職場平權，進而提升員工向心力。此外，證交所董事會組成亦實踐性別多元化目標，目前共有5位女性董事，占董事會席次三分之一，具體落實公司治理實務守則之建議。

為促進上市櫃公司重視董事會成員的專業與性別多元化，證交所自2013年起積極推動企業改善董事會性別結構，2015年首次將女性董事比例納入「公司治理評鑑」指標，逐步提高加分標準，並於2021年底修正「上市上櫃公司治理實務守則」，建議女性董事比率宜達董事席次的三分之一，藉此促使企業積極提升董事會性別平衡。

證交所表示，藉由參與「性別平等敲鐘」活動，以具體行動彰顯對性別平等議題之重視，不僅展現對性別平權與婦女賦權之堅定承諾，亦以實質成果向國際社會呈現臺灣資本市場在推動職場多元與包容方面之進展。同時，期透過國際平台與全球交易所深化交流合作，分享臺灣推動性別平等之經驗與成果。未來，證交所將持續攜手市場參與者，強化資本市場之多元與包容性，並結合公司治理架構與市場機制，推動更平等、更多元、更永續的金融生態系統，朝向成為全球金融市場的典範。

證交所 性別平等 性別平權 央行

