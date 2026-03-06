凱基證券輔導先發電光上市櫃計畫 驅動光速革命起飛

AI運算與高速通訊需求引爆全球科技變革，凱基證券看好「光」已成為解決傳統電子傳輸功耗與頻寬瓶頸的關鍵，於5日宣布與先發電光股份有限公司簽署股票上市櫃（IPO）輔導契約，寫下其邁向資本市場的重要里程碑。透過此次合作，先發電光將整合資本市場資源，加速其核心「光技術」在次世代半導體領域的戰略布局。

先發電光成立於2017年，為光通訊解決方案領導廠商，董事長陳憲煒表示，未來所有高階科技應用都將構築於先進的光電整合技術之上。公司憑藉深厚的研發底蘊，成功以Micro LED技術跨域導入矽光子（Silicon Photonics） 與CPO （共封裝光學）領域，取得突破性發展。相較於傳統方案，先發電光利用Micro LED的微型化與高效率特性，顯著提升了光引擎的整合度與傳輸效能，為AI資料中心與高效能運算（HPC）提供了更具優勢的光速傳輸解決方案。

此外，先發電光同步布局化合物半導體 InP（磷化銦）技術，藉由InP作為關鍵光源的優勢，與Micro LED技術相輔相成，全面強化了公司在矽光子產業鏈中的核心地位，這種以「光」為核心的技術融合，讓先發電光在次世代科技浪潮中，占據了不可或缺的戰略高度，因為未來的每一項尖端應用，都需要先發電光的光技術支持。

藉由與凱基證券簽署輔導契約，先發電光將在專業機構協助下，進一步優化公司治理、強化財務結構，並持續擴大研發能量與生產規模，此次IPO輔導計畫的啟動，象徵先發電光將以更透明、穩健的姿態，深化與全球科技巨頭的供應鏈合作。

凱基證券積極幫助更多優質企業進入資本市場，促進投資人瞭解及認同發行公司的基本面及未來發展方向，先發電光亦將持續發揮在Micro LED跨域應用、矽光子及CPO等領先技術的優勢，成為推動未來科技演進的關鍵光引擎，為股東及全球產業創造長遠且卓越的價值。