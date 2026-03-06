快訊

經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基證券輔導先發電光上市櫃計畫 驅動光速革命起飛

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
凱基證券與先發電光簽定股票上市櫃輔導合約，由凱基證券董事長許道義(左)與先發電光董事長陳憲煒代表簽約。凱基證券／提供
凱基證券與先發電光簽定股票上市櫃輔導合約，由凱基證券董事長許道義(左)與先發電光董事長陳憲煒代表簽約。凱基證券／提供

AI運算與高速通訊需求引爆全球科技變革，凱基證券看好「光」已成為解決傳統電子傳輸功耗與頻寬瓶頸的關鍵，於5日宣布與先發電光股份有限公司簽署股票上市櫃（IPO）輔導契約，寫下其邁向資本市場的重要里程碑。透過此次合作，先發電光將整合資本市場資源，加速其核心「光技術」在次世代半導體領域的戰略布局。

先發電光成立於2017年，為光通訊解決方案領導廠商，董事長陳憲煒表示，未來所有高階科技應用都將構築於先進的光電整合技術之上。公司憑藉深厚的研發底蘊，成功以Micro LED技術跨域導入矽光子（Silicon Photonics） 與CPO （共封裝光學）領域，取得突破性發展。相較於傳統方案，先發電光利用Micro LED的微型化與高效率特性，顯著提升了光引擎的整合度與傳輸效能，為AI資料中心與高效能運算（HPC）提供了更具優勢的光速傳輸解決方案。

此外，先發電光同步布局化合物半導體 InP（磷化銦）技術，藉由InP作為關鍵光源的優勢，與Micro LED技術相輔相成，全面強化了公司在矽光子產業鏈中的核心地位，這種以「光」為核心的技術融合，讓先發電光在次世代科技浪潮中，占據了不可或缺的戰略高度，因為未來的每一項尖端應用，都需要先發電光的光技術支持。

藉由與凱基證券簽署輔導契約，先發電光將在專業機構協助下，進一步優化公司治理、強化財務結構，並持續擴大研發能量與生產規模，此次IPO輔導計畫的啟動，象徵先發電光將以更透明、穩健的姿態，深化與全球科技巨頭的供應鏈合作。

凱基證券積極幫助更多優質企業進入資本市場，促進投資人瞭解及認同發行公司的基本面及未來發展方向，先發電光亦將持續發揮在Micro LED跨域應用、矽光子及CPO等領先技術的優勢，成為推動未來科技演進的關鍵光引擎，為股東及全球產業創造長遠且卓越的價值。

資本市場 CPO

延伸閱讀

賴總統啟動高速量子運算國家戰略 四大戰略進化「量子國際隊」

矽光子CPO普及仍欠東風？貿聯指一關鍵待突破 台南廠將量產光通訊

相關新聞

台股收盤下跌73點收33,599點 台積電收1,890元下跌10元

台股6日收盤下跌73.4點，終場以33,599.54點作收，成交量6,311.07億元；台積電（2330）收盤價1,890元，下跌10元，跌幅0.53%。

台股狂震500點也擋不住！7千金齊創天價 股后穎崴鎖漲停、1新兵報到

中東戰事升溫拖累台股6日早盤走弱，指數一度重挫逾350點、下探33,322點，月線警報再度響起。不過隨買盤進場承接，高價股軍團強勢發威，股王、股后領軍衝鋒，盤中7檔千金股同步改寫歷史新高、4檔亮燈漲停，帶動大盤一度急拉翻紅，上演逾500點的震盪行情。

台積電開盤下跌20元、再度失守1,900關！台股多空激戰33,500關

中東戰事持續升溫，台股6日開低189點、報33,483.94點，台積電（2330）開低20元、報1,880元，再度失守1,900元關卡，多空於33,500點上下激戰。

國家隊護盤台股四天砸千億 台積、台達電躍加碼核心標的

美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，市場恐慌情緒擴散，「國家隊」護盤企圖心強烈，展現捍衛月線堅定決心。據統計，投信昨（5）日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓。

外資單周賣超金額創史上最大 台股本周回檔1814點、跌幅逾5%

台股本周受地緣政治衝擊，加權指數重挫，本周大跌1,814.95點，周線跌幅5.12%，三大法人本周合計賣超3,636.36億元， 其中外資周賣超3,170.43億元，創史上單周最高賣超金額；法人強調，無須看淡台股走勢，反而可趁拉回時聚焦技術與產品具競爭力之產業與個股，及具有強勁現金流收益率、銷售或獲利成長股，具吸引力或低估值之優質指數成分股等。

天然的尚好！中東戰火一周燒掉台股1814點 漲幅王卻逆飆59.93%

受美國與以色列對伊朗開戰的地緣政治危機影響，全球金融市場本周陷入劇烈動盪。台股未能倖免，集中市場指數單周大跌1,814.95點，跌幅高達5.12%，回吐馬年開紅盤以來的全部漲幅，收在33,599.54點，日均成交量放大至8,915億元。櫃買指數同步下挫10.24點，跌幅為3.23%，日均量達1,790.6億元。儘管雙市周線雙雙翻黑，但在市場恐慌情緒中，指數仍展現韌性，守穩在月線之上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。