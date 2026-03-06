快訊

經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

外資單周賣超金額創史上最大 台股本周回檔1814點、跌幅逾5%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台股本周受地緣政治衝擊，加權指數重挫，本周大跌1,814.95點，周線跌幅5.12%，三大法人本周合計賣超3,636.36億元， 其中外資周賣超3,170.43億元，創史上單周最高賣超金額；法人強調，無須看淡台股走勢，反而可趁拉回時聚焦技術與產品具競爭力之產業與個股，及具有強勁現金流收益率、銷售或獲利成長股，具吸引力或低估值之優質指數成分股等。

台股6日收33,599.54點，下跌73.4點，三大法人中本周僅投信站在買方，連續第3周回補401.96億元，外資本周則是大舉調節，累計賣超3,170.43億元，創史上單周最高賣超金額，自營商也大舉減碼867.89億元，三大法人合計賣超3,636.36億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，本周台股受到國際地緣政治衝擊出現劇烈震盪，雖然下半周大盤回穩，但從成交量下滑可看出盤面追價意願謹慎，在目前國際能源價格快速攀升恐影響通膨的考量下，市場短期避險升溫，且台股評價面確實來到相對高位，預料後續震盪整理機率升高。

針對外資態度，郭明玉認為，本周外資加大賣超力道主要著眼於美伊戰爭風險升溫，一旦市場恐慌降低，或是談判可能性提升，進而緩解戰事張力，市場風險偏好回升之下，外資也將緩和調節壓力，否則近期外資對整體亞股特別是東北亞股市避險為趨勢所驅。

郭明玉表示，AI巨頭資本支出持續上調，帶動伺服器、網通、代工、電力與記憶體等 AI 基建供應鏈全面走強，相對地，近期軟體與IT服務行業因 AI顛覆風險承壓，出現估值快速收縮，使AI交易呈現「基建強、應用弱」的結構性分化。

郭明玉強調，隨著科技巨頭進入實體投資高峰，資金明顯朝具稀缺性的重資產與算力、HBM、網通與電力設備等現金流量佳之族群挪動。至於軟體部分，雖部分軟體與IT服務產業面臨長期獲利壓力，但擁有資料護城河與深度流程整合的公司已出現被過度拋售的機會點。

綜觀台股企業獲利今年表現仍可期待，郭明玉分析，包括電子與金融股可望延續雙位數增長，且呈現逐季走高，傳產股也有望在低基期之下重返成長表現，預估2026年台股企業獲利可望超越5兆元，年增幅估計達26.5%，因此無須看淡台股走勢，反而可趁拉回時聚焦技術與產品具競爭力之產業與個股，及具有強勁現金流收益率、銷售或獲利成長股，具吸引力或低估值之優質指數成分股等。

地緣政治 外資 三大法人

延伸閱讀

外資賣超352.36億元 砍元大台灣50逾7萬張最多

三大法人本周狂倒貨3636億元！台積電失守1900元 台股仍堅守月線

外資賣超514億元！這十檔被賣最多 卻買超聯電1.7萬張

誰在趁反彈提款？成交值前十大榜單「這3檔」衝高收黑 震幅逾10%

相關新聞

台股收盤下跌73點收33,599點 台積電收1,890元下跌10元

台股6日收盤下跌73.4點，終場以33,599.54點作收，成交量6,311.07億元；台積電（2330）收盤價1,890元，下跌10元，跌幅0.53%。

台股狂震500點也擋不住！7千金齊創天價 股后穎崴鎖漲停、1新兵報到

中東戰事升溫拖累台股6日早盤走弱，指數一度重挫逾350點、下探33,322點，月線警報再度響起。不過隨買盤進場承接，高價股軍團強勢發威，股王、股后領軍衝鋒，盤中7檔千金股同步改寫歷史新高、4檔亮燈漲停，帶動大盤一度急拉翻紅，上演逾500點的震盪行情。

台積電開盤下跌20元、再度失守1,900關！台股多空激戰33,500關

中東戰事持續升溫，台股6日開低189點、報33,483.94點，台積電（2330）開低20元、報1,880元，再度失守1,900元關卡，多空於33,500點上下激戰。

國家隊護盤台股四天砸千億 台積、台達電躍加碼核心標的

美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，市場恐慌情緒擴散，「國家隊」護盤企圖心強烈，展現捍衛月線堅定決心。據統計，投信昨（5）日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓。

外資單周賣超金額創史上最大 台股本周回檔1814點、跌幅逾5%

台股本周受地緣政治衝擊，加權指數重挫，本周大跌1,814.95點，周線跌幅5.12%，三大法人本周合計賣超3,636.36億元， 其中外資周賣超3,170.43億元，創史上單周最高賣超金額；法人強調，無須看淡台股走勢，反而可趁拉回時聚焦技術與產品具競爭力之產業與個股，及具有強勁現金流收益率、銷售或獲利成長股，具吸引力或低估值之優質指數成分股等。

天然的尚好！中東戰火一周燒掉台股1814點 漲幅王卻逆飆59.93%

受美國與以色列對伊朗開戰的地緣政治危機影響，全球金融市場本周陷入劇烈動盪。台股未能倖免，集中市場指數單周大跌1,814.95點，跌幅高達5.12%，回吐馬年開紅盤以來的全部漲幅，收在33,599.54點，日均成交量放大至8,915億元。櫃買指數同步下挫10.24點，跌幅為3.23%，日均量達1,790.6億元。儘管雙市周線雙雙翻黑，但在市場恐慌情緒中，指數仍展現韌性，守穩在月線之上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。