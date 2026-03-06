外資單周賣超金額創史上最大 台股本周回檔1814點、跌幅逾5%

台股本周受地緣政治衝擊，加權指數重挫，本周大跌1,814.95點，周線跌幅5.12%，三大法人本周合計賣超3,636.36億元， 其中外資周賣超3,170.43億元，創史上單周最高賣超金額；法人強調，無須看淡台股走勢，反而可趁拉回時聚焦技術與產品具競爭力之產業與個股，及具有強勁現金流收益率、銷售或獲利成長股，具吸引力或低估值之優質指數成分股等。

台股6日收33,599.54點，下跌73.4點，三大法人中本周僅投信站在買方，連續第3周回補401.96億元，外資本周則是大舉調節，累計賣超3,170.43億元，創史上單周最高賣超金額，自營商也大舉減碼867.89億元，三大法人合計賣超3,636.36億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，本周台股受到國際地緣政治衝擊出現劇烈震盪，雖然下半周大盤回穩，但從成交量下滑可看出盤面追價意願謹慎，在目前國際能源價格快速攀升恐影響通膨的考量下，市場短期避險升溫，且台股評價面確實來到相對高位，預料後續震盪整理機率升高。

針對外資態度，郭明玉認為，本周外資加大賣超力道主要著眼於美伊戰爭風險升溫，一旦市場恐慌降低，或是談判可能性提升，進而緩解戰事張力，市場風險偏好回升之下，外資也將緩和調節壓力，否則近期外資對整體亞股特別是東北亞股市避險為趨勢所驅。

郭明玉表示，AI巨頭資本支出持續上調，帶動伺服器、網通、代工、電力與記憶體等 AI 基建供應鏈全面走強，相對地，近期軟體與IT服務行業因 AI顛覆風險承壓，出現估值快速收縮，使AI交易呈現「基建強、應用弱」的結構性分化。

郭明玉強調，隨著科技巨頭進入實體投資高峰，資金明顯朝具稀缺性的重資產與算力、HBM、網通與電力設備等現金流量佳之族群挪動。至於軟體部分，雖部分軟體與IT服務產業面臨長期獲利壓力，但擁有資料護城河與深度流程整合的公司已出現被過度拋售的機會點。

綜觀台股企業獲利今年表現仍可期待，郭明玉分析，包括電子與金融股可望延續雙位數增長，且呈現逐季走高，傳產股也有望在低基期之下重返成長表現，預估2026年台股企業獲利可望超越5兆元，年增幅估計達26.5%，因此無須看淡台股走勢，反而可趁拉回時聚焦技術與產品具競爭力之產業與個股，及具有強勁現金流收益率、銷售或獲利成長股，具吸引力或低估值之優質指數成分股等。